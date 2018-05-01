Bülent Arınç, Erdoğan ile görüşmesini anlattı: Ağabey ne diyorsun demedi

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini anlattı. Arınç'ın görüşmede Gül'e tepki gösterdiği öğrenildi.

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık tartışmaları devam ederken yapılan Arınç-Erdoğan görüşmesine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'e konuşan Arınç, Gül için, “Abdullah Bey ile hiç görüşmemiz olmadı. Ben buna üzüldüm. Yıllarca her konuda istişare ettiğiniz bir insan... Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda “Ağabey ne diyorsun” demesini şahsen beklerdim. Olmadı...” ifadelerini kullandı.

Arınç'ın Çelik'in sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Görüşmenizde, Erdoğan’ın size başkan yardımcılığı teklif ettiği doğru mu?



Hayır, hayır... Böyle bir şey benden de gitmedi, ondan da gelmedi. Biz tamamen son gelişmeler ve Abdullah Bey’in adaylığı konusunu görüştük. O noktada da kanaatlerimi çok açık ifade ettim. Kendisi de bundan mutlu oldu. Çıkınca da aynı kanatlerimi söyledim.



Pekiyi, Cumhurbaşkanı’nın sizden Abdullah Bey ile görüşmeniz yönünde bir isteği oldu mu? Ya da sizin böyle bir temasta bulunma yani bir anlamda ikisi arasında bir mekik diplomasisi yürütme, tabiri caizse bir arabuluculuk yapmak gibi bir öneriniz?



Hayır, hayır... Ben kendi kanaatlerimi ifade ettim sadece. Ondan da mutlu oldu. “Zaten sizden de bunu beklerdim” dedi.



Pekiyi, Abdullah Gül ile bir temasınız oldu mu bu süreçte?



Hayır. Hiç görüşmemiz olmadı.



Olmadı mı?



Beklentinin aksine hiçbir görüşme olmadı. Ben buna da ayrıca üzüldüm. Beni davet edip, “Konuyu istişare edelim” dese yine bunları söyleyecektim belki ama istişare etmiş olacaktık.



Bu yönde bir bekletiniz vardı yani...



Yani tabii... Yıllarca her konuda istişare ettiğiniz bir insan... Ben şöyle tahmin ettim; dedim ki herhalde (adaylığa) “Hayır” diyecek, beni yormak istemiyor. Ama sonra iş ilerledi, başkalarıyla da görüştüğünü bir şekilde duydum. Bu sefer de, herhalde “Evet” diyecek de (aday olacak) ondan sonra bana bir nevi sürpriz yapacak diye düşündüm. Bu ihtimallerin ikisi de doğru değil, ikisi de hoş değil. Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda “Ağabey ne diyorsun” demesini şahsen beklerdim. Olmadı... Takdir onun tabii ama ben bu kanaatimi (aday olmaması yönündeki görüşünü) çok eskiden beri taşıyorum. O yüzden, Cumhurbaşkanımız davet edince, rahatlıkla kendi kanaatlerimi ifade ettim. Kucaklaştık, çıktım.



Kayıtlara tam olarak geçmesi için soruyorum; Bahsettiğiniz, Abdullah Bey ile Tayyip Bey’in rakip olmaması gerektiği yönündeki kanaatiniz değil mi?



Gayet tabii, gayet tabii...

