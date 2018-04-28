Bülent Arınç, Abdullah Gül'e teşekkür etti

Bülent Arınç, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayan Abdullah Gül'e teşekkür ederek, 'AK Parti kadroları üzerinden yapılacak hiçbir spekülasyonu kabul etmemiz mümkün değildi' dedi.

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Twitter'dan yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını duyuran onbirinci cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e teşekkür etti.

Abdullah Gül'ün, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklamasının ardından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç Twitter'dan açıklama yaptı.

Gül'e teşekkür eden Arınç, şu ifadeleri kullandı:

"İçeriden ve dışarıdan birçok saldırı altında olan devletimizi daha demokratik, daha müreffeh, daha adil bir geleceğe taşımak için çalışacak AK Parti kadroları üzerinden yapılacak hiçbir spekülasyonu kabul etmemiz mümkün değildi.

​Bugün yaptığı açıklamayla bu düşüncelerimizi teyit eden 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e de teşekkürlerimi sunarım. Üzerimize düşen tek görev her iyi AK Partili'nin yapacağı gibi seçimlere kalan kısa süre içerisinde daha çok çalışmaktır.

​Bundan sonra herkesin üslubuna dikkat ederek, birbirine karşı saygılı davranmasını ve gerginlikten kaçınmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrardan seçimlerin ülkemize huzur, refah ortamı getirmesini diliyorum."