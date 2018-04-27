Buldan'dan Gül yorumu: Geçmişi bilinen bir siyasetçi

HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin adı geçen Abdullah Gül'le ilgili olarak "Türkiye açısından elbetteki geçmişi bilinen bir siyasetçi ama biz birinci turda da ikinci turda da bizim adayımızın kazanacağına olan inancımızı ifade etmek isteriz" dedi.

HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, erken seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Buldan, "Elbetteki seçimde, özellikle cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP olarak seçimlere kendi adayımızla girdiğimizi deklare ettik ve en kısa zamanda da adayımızı Türkiye kamuoyuyla paylaşacağız. İsmi geçenler açısından ifade etmek isterim ki birinci turda bizim adayımız kazanacak, ikinci tura da kalacak olan yine bizim adayımızdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylarına da değinen Buldan şunları söyledi:

"Abdullah Gül ismi de Selahattin Demirtaş ismi de var. CHP'nin adayının ismi henüz belli olmadı ama İyi Parti'nin, Meral Akşener'in ismi var. Bu isimler elbetteki değişebilir de. Henüz isim açısından bir şey söylemek erken. Bunun için karar mekanizmalarımız henüz toplantılarını ve çalışmalarını tamamlamadılar. En kısa zamanda biz de adayımızı açıklayacağız."

Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tartışmaların hatırlatılması üzerine Buldan, "Abdullah Gül, Türkiye açısından elbetteki geçmişi bilinen bir siyasetçi ama biz birinci turda da ikinci turda da bizim adayımızın kazanacağına olan inancımızı ifade etmek isteriz" diye konuştu.