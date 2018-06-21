Buldan: Kürt sorununu görmek istiyorsa yanındaki Çiller’e baksın

Diyarbakır mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Erdoğan’ın ‘Kürt sorunu yoktur’ sözlerine tepki göstererek ‘Kürt sorununu görmek istiyorlarsa, yanına aldıkları Tansu Çiller, Mehmet Ağar'ın yüzüne baksınlar’ dedi. Mitingde konuşan Ahmet Şık da 'Savaştan, kandan beslenen bu çetenin sonu geldi' dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dün partisinin Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Kürt sorunu yoktur” sözlerine tepki gösterdi. Buldan “Kürt sorununu görmek istiyorlarsa, yanına aldıkları Tansu Çiller, Mehmet Ağar'ın yüzüne baksınlar. O kurdukları ittifakın içerisinde Susurluk ittifakı vardır. Türkiye'yi 90'lı yıllara geri götürmeyi istiyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Buldan “AKP hükümeti, 24 Haziran'da bize elveda edecek, biz onlara güle güle diyeceğiz” diye konuştu.

’24 HAZİRAN’DA 12-0 YAPACAĞIZ’

HDP’li belediyelere atanan kayyumları hatırlatan Buldan, ayrımcılığın yalnızca belediyelerde değil sporda da yapıldığını ifade etti. Buldan, “Bu Kürt ayrımcılığını sadece belediyelerde değil sporda da yaptılar. Amed Spor’u terörist olarak gösterdiler. Ancak Amed Spor direnmeye devam etti. Faşizmin kalesine gol attı. Şimdi gol atma sırası Amed halkında. 24 Haziran’da 12-0 yapacağız” dedi.

Buldan, Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş’ın adaylığıyla ilgili sözlerine de “Sana mı soracağız Recep bey. Biz Selo'yu uygun gördük, Selo'yu başkan yapacağız. Korkmakta haklısın, rüyalarına giriyor, kabusun oluyor biliyoruz. O rüyalar, 24 Haziran'da gerçek olacak. 4 gün sonra Demirtaş'ı karşında göreceksin. Bu meydanda göreceksin” diye yanıt verdi.

AHMET ŞIK: ÇETENİN SONU GELDİ

Mitingde HDP İstanbul Milletvekili adayı Ahmet Şık da bir konuşma yaptı. Şık “Ağzında idam, yanında Bahçeli meydan okuyor bize. Hodri meydan diyoruz, hodri meydan. Anadillerimiz farklı olsa da zalimler acılarımızı ortaklaştırdı. Ülkemizi milliyetçilikle, ırkçılıkla bölmek istediler ama biz bir kez daha yan yanayız, bir aradayız, omuz omuzayız. Savaştan kandan beslenen bu çetenin sonu geldi. Bir yanında Bahçeli bir yanında Çiller hiç utanmadan çözüm sürecini HDP bitirdi diyor. Anaların barış sesi Cizre’den Trabzon’a ulaşmasın istediler” dedi.

2015 yılında aynı meydanda düzenlenen HDP mitingine yapılan bombalı saldırıda yaşamını yitiren 5 yurttaşın da anıldığı mitinge, bu saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulan Mehmet Özcan da katıldı.