Buldan: Çözüm sürecine geri dönülmeli

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan çözüm sürecine geri dönülmesi ve Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılarak sürece dahil edilmesi çağrısında bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır’da yapılan “Ortadoğu krizi ve çözümler” konulu konferansta yaptığı konuşmada “Çözüm süreci hem Türkiye’de, hem Ortadoğu’da yeni bir dönemin kapısını aralayacak bir süreçti” dedi ve sürece geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Çözüm sürecinin sadece Türkiye’yi kapsamadığını tüm Ortadoğu’yu ilgilendirdiğini söyleyen Buldan, “Bu süreç barışın da önünü açıyordu ve bu süreç ilerleseydi egemen güçlerin bölgeye yığılması da imkânsız hale gelecekti” diye konuştu.

Buldan “Barış ve müzakere süreci bir kez daha başlamalı, Sayın Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılmalı ve bu sürece dahil edilmelidir” dedi.