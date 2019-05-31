Buldan: CHP'ye oy vermeyi sindiremeyen 200 bin seçmenimizi sandığa taşıyacağız

Ankara'da bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İstanbul'da 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimde Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'na tam destek verme konusunda net olduklarını söyledi.

BBC Türkçe'ten Ayşe Sayın'ın haberine göre, Buldan, 31 Mart'ta "CHP'ye oy vermeyi sindiremeyen" 200 bin seçmenlerini sandığa taşıyacaklarını belirtirken, "Hakkında şüphe ve soru işareti olmaması gereken en net parti HDP'dir" dedi.

Buldan, "İstanbul seçimine gelirsek, salı günkü grup toplantısında net mesajlar verdiniz ama yine de "Acaba HDP'liler bu süreçten döner mi?" denerek bazı şüpheler dile getiriliyor...Bunlara yanıtınız nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Niye şüphe var? Bu kadar açık mesaj veren bir partiyiz, bu hafta itibariyle artık sahaya da iniyoruz İstanbul'da. Ben de, Sezai (Temelli) Başkan da, milletvekillerimiz, il örgütümüz bir bütün olarak, bir kampanya süreci başlatıyoruz biz de 23 Haziran'a kadar.

Bizim burada açık ve net tavrımız var: AKP'ye kaybettirmek ve demokrasi güçlerinin kazanması. O yüzden HDP'nin tavrı nettir İstanbul açısından, kafalarda herhangi bir şüphe ve soru işareti olmaması gereken en net parti HDP'dir bu dönem açısından.