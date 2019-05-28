Buldan: Başka çıkış yolu yok, Hükümet de farkında

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine izin çıkmasına ilişkin, 'Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evrilecektir. Başka bir çıkış yolu olmadığını hepimiz biliyoruz. Hükümet de bunun farkındadır' dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın 8 yıl aradan sonra avukatları ve ailesiyle görüştürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Buldan, "Anayasal ve yasal bir hak olan avukat ile aile görüşünün kesintiye uğratılmadan sürdürülmesi oldukça önem taşımaktadır" dedi.

Çözüm sürecinde Türkiye'nin çok daha farklı noktalarda olduğunu belirten Buldan, "İmralı tecridinin tümden kaldırılarak diyaloğun bir an önce başlatılması, Kürt sorunu ve demokrasi sorunu başta olmak üzere içeride kangrenleşen sorunlar ile Türkiye merkezli bölgesel sorunları demokratik müzakere yoluyla ve barışçıl bir perspektifle çözme imkanı yaratacaktır. Türkiye eninde sonunda demokratik çözüm ve barış çizgisine mutlaka evrilecektir. Başka bir çıkış yolu olmadığını hepimiz biliyoruz. Hükümet de bunun farkındadır" ifadesini kullandı.

HDP'nin barış çizgisinde ısrar edeceğini belirten Buldan, "Demokratik mücadelenin sonu mutlaka demokratik müzakere olacaktır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" ifadesini kullandı.