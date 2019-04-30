Buket Aydın'ı kovamayan Demirören, habere erişim yasağı getirdi

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın'a ilişkin geçtiğimiz hafta iki kez görevden alındığı haberi gündeme gelirken, ilk iddia doğrudan yalanlanmış, ikinci iddia ise sessizce kabul edilmişti.

Aydın'ın kanaldan güvenlik zoruyla çıkarıldığı iddiası kulislere yansırken, bu gelişmelerin ardından devreye Ankara, yani AKP'nin girdiği ileri sürüldü.

Görevden alınan Buket Aydın'ın tazminatı kabul etmediği, devreye AKP'yi sokarak işe geri döndüğü belirtilirken, bu süreçte Medyaradar adlı sitede, Buket Aydın'ın işten neden kovulduğuna ilişkin ayrıntılı bir haber yer aldı.

soL'da da yer verdiğimiz haberin ilgili bölümüne ilişkin Demirören Medya tarafından kısa süre içinde erişim yasağı kararı çıkarılırken, söz konusu haberde, Aydın'ın işten kovulmasını isteyen kişinin Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören olduğu öne sürülmüştü.

Erişimi engellenen söz konusu haberde şu iddialar yer almıştı:

Davetsiz olarak gittiği düğünde Buket Aydın’ı gören Revna Hanım, çılgına döner. ‘Bu kızın ne işi var? Kim çağırdı buraya?' dese de Revna Hanıma kimse cevap veremez. Damat tarafı olan Kalyoncu Ailesine ayıp olmaması için devreye Yıldırım Demirören girer ve ‘Buket Aydın Krizine’ o gece noktayı koyar; Buket Aydın, ‘gidecektir!

***

Düğün ertesi Yıldırım Demirören, Mehmet Soysal’a Buket Aydın’ı ‘tazminatta cömert’ davranarak ‘usulca’ göndermesini söyler.

Alınan bu talimat sonrası Soysal, Buket Aydın ile defalarca konuşur ama ikna edemez.

Bunun üzerine Yıldırım bey dönüşün olmadığını Buket Aydın’ın ekrana çıkartılmamasını bildirir.

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen operasyon medya kulislerine sızar ve yazılır çizilir. Bu haberler üzerine haber yalanlanır ama geri adım atmak ise mümkün değildir.

Bu kez Twitter'da Türkiye gündeminde Buket Aydın’ın kovulması ‘Trend Topic’ olur. Devreye ise Ankara girer.

Ankara'nın hatırı sayılır yöneticisi, Demirören Medya Grubu CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal’ı arayarak Buket Aydın’ın kovulmaması ‘ricasında’ bulunur. Bu rica karşısında Soysal, patronu Yıldırım Demirören’e durumu aktarır. İki arada bir derede kalan Yıldırım bey basına Buket Aydın’ın ‘izne’ çıktığının duyurulmasını söyleyerek zaman kazanmaya çalışır.

Kim bilir belki de eşi Revna Hanımı ikna edecektir.