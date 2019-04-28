Buket Aydın Kanal D'ye dönmek için AKP'yi araya soktu

Kanal D'deki görevine son verilen Buket Aydın'ın geri dönebilmek için 'Ankara’dan birilerini' araya koyduğu ileri sürüldü.

Geçtiğimiz cuma günü Kanal D'deki görevine son verilen Buket Aydın'la ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

Oda TV'de yer alan habere göre, Buket Aydın'ın "Ankara'dan birilerini" devreye sokarak pazartesi günü yeniden ekrana çıkacağı belirtildi.

GÜVENLİK ZORLA DIŞARI ÇIKARDI

Aydın'ın yerine CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin Kanal D Ana Haberi sundu.

Aydın "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştı. Ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardı.

Edinilen bilgiye göre Buket Aydın kendini odasına kilitledi. İçeri kimse giremezken Aydın'ın odasının önünde ve stüdyonun girişinde güvenlik görevlisi bekledi.

Buket Aydın, kanalın bulunduğu binadan güvenlik eşliğinde dışarı çıkarıldı.

'ANKARA'DAN BİRİLERİNİ ARAYA KOYMUŞ'

Buket Aydın’ın yerine kimin geçeceği halen konuşulurken, yeni bir iddia gündeme geldi.

İddiayı gündeme getiren kişi, Demirören Grubu’nun eski Dijital Yayın Koordinatörü olan Serkut Bozkurt. Gazeteci Bozkurt twitter hesabından şu iddiayı paylaştı:

“Taze medya dedikodusu; Buket Aydın, Kanal D’ye geri dönebilmek için Ankara’dan birilerini araya koymuş. Duyduğuma göre, Pazartesi yine ekranda olacak.”