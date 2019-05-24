Buket Aydın: Artık susmayacağım, kadına şiddet kampanyası yapılıyor

Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın, güvenlik görevlilerin işten çıkarılmasıyla kendisinin bir ilgisi olmadığını belirtirken, 'Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir 'kadına şiddet' kampanyası yapılıyor' dedi.

Önce işten çıkarılan, ardından AKP'nin devreye girmesiyle işine geri döndüğü belirten Kanal D Ana Haber spikeri Buket Aydın, 60 güvenlik görevlisinin işten çıkarılmasıyla bir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Aydın, "Bugüne kadar sustum ama artık susmayacağım. Çünkü bir 'kadına şiddet' kampanyası yapılıyor. Üzülerek görüyorum ki buna gazeteciler ve siyasetçiler de çanak tutuyor. 26 Nisan Cuma günü benim güvenlikle Kanal D binasından dışarı çıkartılmam veya güvenlik görevlisi arkadaşların bana bir müdahalesi gibi bir durum yaşanmamıştır" derken, "Bu yalanları ispat edecek en ufak bir görüntü, belge, fotoğraf yokken yüzleri kızarmadan bu yalan ve iftiraları atanlar işi daha ileriye götürmüş ve benim insanları işinden ettiğimi yazmıştır" ifadesini kullandı.

Aydın, güvenlik şirketinin konuya ilişkin yaptığı açıklamayı da paylaştı. Açıklamada "Demirören Medya Grubu'na verdiğimiz güvenlik hizmeti ticari gerekçelerle sona ermiştir" ifadeleri yer aldı.