Bucak'ta 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelik oldu: Anons yapılıyor...

Burdur'un Bucak ilçesinde içme sularından bulaşan bakteri nedeniyle 5 günde üç bine yakın kişi hastanelere başvurdu.

Burdur'un Bucak İlçesi'nde geçen haftasonu başlayan ve içme suyuna karışan bakterinin neden olduğu belirlenen salgında, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 761'e çıktı.

Rahatsızlanan ilçe sakinlerinden 2 bin 601'i Bucak Devlet Hastanesi'nde, 160'ı ise özel hastanede tedavi gördü. Bucak Devlet Hastanesi'nde 10'u çocuk 22 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İlçede belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak halk bilgilendirilirken, içme sularının kaynatılmadan içilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Dünden itibaren salgın nedeniyle hastanelere başvuru sayısında azalma gözlendiği belirtildi.

