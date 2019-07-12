Buca Metrosu’na onay: Tunç Soyer, Erdoğan’a teşekkür etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ihaleye çıkmak için yatırım programına alınması beklenen Buca Metrosu'na verilen onay için AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu’nun yatırım programına alınması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan 18 aydır beklediği onayı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Projenin yatırım programına alınması için onay veren Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.

ULUSLARARASI İHALEYE ÇIKILACAK

Soyer, “İsteğimiz sadece bir imzaydı, onun da gelmesiyle hemen çalışmalara başlıyoruz. Gerekli finansmanı devlet bütçesinden tek kuruş talep etmeden, uluslararası kredi yoluyla çözeceğiz. Yaklaşık altı ay içinde finansman görüşmelerini tamamlayıp, uluslararası ihaleye çıkmayı ve 2020 yılında inşaata başlamayı hedefliyoruz. Beş yıl içinde metronun açılışını yapacağız” açıklamasında bulundu.

28 Aralık 2017 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nden onay alan proje, yatırım programına alınması için Kalkınma Bakanlığı’nın, yeni adıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın onayını bekliyordu. Uluslararası krediyle gerçekleştirilecek yatırımlar için Cumhurbaşkanlığı’nın onayı gerekli olduğundan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ankara’dan bu “olur” gelmeden ihaleye çıkamıyordu.

11 adet istasyondan oluşacak Buca Metrosu'nun, Üçyol İstasyonu-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü-Çamlıkule arasında hizmet vermesi planlanıyor.

