Bu yazı Kızılay metrosunda bir yıldır duruyor: Yahudiler gibi sağa sola yalpalamayın

Ankara’da Kızılay metro istasyonunda bulunan bir mescidin ışıklı panosunda ‘Ey müslümanlar namaza durduğunuzda yahudilerin yaptığı gibi sağa sola yalpalamayın, azalarınız sükunette olsun’ yazısı yer alıyor.

Ankara’da Kızılay metro istasyonunda bulunan Şeyh Şamil adlı mescidin ışıklı panosunda yayımlanan dini içerikli yazılardan birindeki “yahudiler gibi sağa sola yalpalamayın” yazısı tepkilere neden oluyor.

Sözkonusu ışıklı panoda yaklaşık bir yıldır duran yazıda "Ey müslümanlar namaza durduğunuzda yahudilerin yaptığı gibi sağa sola yalpalamayın, azalarınız sükunette olsun. H. Şerif” ifadelerine yer veriliyor.

Yaklaşık bir yıldır mescidin panosunda duran ve Ankaralıların tepkisine neden olan yazı şöyle: