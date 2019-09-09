'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisi imzacısı akademisyenler beraat etti

Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla yargılanan 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisi imzacısı akademisyenler Prof. Dr. Fikret Uyar, Prof. Dr. Süleyman Kızıl ve Prof. Dr. Murat Biricik hakkında beraat kararı verdi.

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisine imza attıkları için üniversitedeki görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerden üçü hakkında beraat kararı verildi.

Duvar'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararının ardından bir beraat kararı da Diyarbakır 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verildi.

Dicle Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Fikret Uyar, Prof. Dr. Süleyman Kızıl ve Prof. Dr. Murat Biricik hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davada, esas hakkında mütalaasını veren iki savcı da Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararını hatırlattı.

Mahkeme beraat kararı verdi.