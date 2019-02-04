Bu sözler Mehmet Baransu'ya: Kolay değil Silivri’de yatmak, ben üç buçuk sene yattım

Balyoz Davası'nda yer alan sanıklara kumpas kurdukları iddiasıyla aralarında Mehmet Baransu ve Ahmet Altan'ın da bulunduğu 5 sanıklı davanın yeni duruşmasına Mehmet Baransu sağlık sorununu gerekçe göstererek katılmadı. Baransu'ya tepki gösteren davanın müştekilerinden emekli amiral Hasan Hoşgit, 'Bavuldan casusluk gelmiştir. Baransu niye gelmedi? Geçmiş olsun, kolay değil Silivri'de yatmak. Ben 3 buçuk yıl yattım' dedi.

“Balyoz davasında kumpas” iddialarına yönelik olarak Mehmet Baransu, Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin’in İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasının 14. duruşması yapıldı. Davanın tutuklu sanığı Mehmet Baransu, sağlık problemi yaşadığı gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Duruşmaya, sadece müşteki emekli askerker Tuğamiral Hasan Hoşgit, Albay Suat Aytın ile emekli Albay Cemal Temizöz katıldı.

Davanın müdahillerinden Hasan Hoşgit ise, emekli bir amiral olduğunu ve seminere katılmadığı halde 3.5 yıl hapis yattığını belirterek, “Buradaki sanıklar tetikçidir, vatan hainidir. O plan internette dolaştı. Siz silahları falan değiştirebilirsiniz ama coğrafyayı değiştiremezsiniz. Bavuldan casusluk gelmiştir. Baransu niye gelmedi? Geçmiş olsun, kolay değil Silivri’de yatmak. Ben 3.5 yıl yattım. Bunlar Balyoz’un basın tetikçileridirler ve casusturlar” diye konuştu.

Mehmet Baransu’nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık Tuncay Opçin hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi. Katılma taleplerinin ise Baransu’nun savunmasının alınmasının ardından değerlendirmesine karar verdi. Duruşma Mart’a ertelendi.