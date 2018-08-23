Bu sefer de 'Kaşar Bank' insanları dolandırdı

İstanbul'da bir kişi, 'kaşar ticareti yapacağız' diyerek onlarca kişiyi dolandırdı ve ortadan kayboldu.

Sultangazi'de gerçekleşen dolandırıcılık olayında 30 kişi, geçtiğimiz aylarda gündeme gelen 'Çiftlik Bank' benzeri bir yöntemle dolandırıldı.

Mağdurlar, bir kişinin 'Kaşar ticareti yapacağız' deyip, kendilerinden para topladıktan sonra ortadan kaybolduğunu ve binlerce lira dolandırıldıklarını belirttiler.

Mağdurlardan birisi olaya ilişkin "Çiftlik banka dalga geçiyorduk aynısı bizim başımıza geldi. Biz de buna isim koyduk 'Kaşar Bank' diyoruz." dedi.

Sultangazi'de 30 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığına başvurup, "Kaşar ticareti yapacağız" diyerek para toplayan Ü.Ö.(28)'nün, kendilerini binlerce lira dolandırdığını iddia edilirken, savcılığa verilen ifadelerdeki iddialara göre, özel bir gıda şirketinde çalışan Ü.Ö., “Çalıştığım yerden kaşarı toptan alacağım. Fabrikadan nakit alıp, marketlere vadeli satıp, aradaki parayı paylaşacağız" diyerek tanıdıklarından para topladı.

Para topladığı kişilere bir süre geri ödeme de yapan Ü.Ö., güven sağladıktan sonra çok sayıda kişiden yüklü miktarda para toplayıp ortadan kayboldu.