Bu seçimde sonuçlar sadece AA'dan olmayacak...

31 Mart seçimlerinde 13 saat boyunca veri akışını durduran Anadolu Ajansı büyük tepki çekmişti. Bu seçimde sonuçları Anadolu Ajansı dışında bir ajans daha açıklayacak.

31 Mart seçimlerinde veri akışını durdurması nedeniyle büyük tepki çeken Anadolu Ajansı, bugünkü seçim öncesi de tartışmaların odağında. AA'nın yine benzer şekilde bir adım atıp atmayacağı merak konusuyken, bu seçimde AA dışında ANKA Haber Ajansı da seçim sonuçlarını aboneleriyle paylaşacak. 2018'de kapanan ANKA, seçim öncesi yapılan duyuruyla yeniden faaliyete geçtiğini duyurmuştu. AKP'li haber siteleri, seçim öncesi faaliyete başlayacağını duyuran ANKA'yı hedef almış, CHP'nin aracı olmakla suçlamıştı.