Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '24 Haziran seçimleri sadece 2023'ü değil, Türkiye'nin iki asırlık geleceğini belirleyecek bir seçimdir' açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

"24 Haziran seçimleri sadece 2023'ü değil, Türkiye'nin iki asırlık geleceğini belirleyecek bir seçimdir. Yeni bir sistemle seçime gidiyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Bugüne kadar birçok seçim yaşadık, ancak bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağzından 'bu seçim en önemli seçimdir' lafını duymamıştık. Bu seçim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir" ifadelerini kullandı.

ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yapacağı görüşmeye ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, "Amerika ile ilişkilerimizi normalleştirmek, özellikle sınırımızın ötesindeki PKK/YPG yapılanmasına bir son vermek ve Suriye'yi bir istikrara kavuşturmak için yarınki (bugün) görüşmemiz önemli. Bir yol haritası üzerinde konuşuyoruz. Yarın bu yol haritasını onayladıktan sonra uygulama safhasına geçeceğiz" dedi.