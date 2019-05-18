İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Bu seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti, İstanbul'da bu tartışma devam edip gidecekti ve şaibeli bir seçim olarak demokrasi tarihimize yazılmış olacaktı' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de katıldığı sahur programında açıklamalarda bulundu.

İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin konuşan Soylu, "Bizi buraya miletin oyu getirdi ve ben onun bir oyuna dahi sahip çıkmak zorundayım. Birileri söyleyecek diye biz bu hakkımızı aramayacaksak, bu neyin önünü açar, bundan sonraki seçimlerde çok bağıranın galip geldiği bir durum oluşturur. Bu da demokrasiyi ortadan kaldırır. Bu da bir zafiyettir" derken, "Bu seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti, İstanbul'da bu tartışma devam edip gidecekti ve şaibeli bir seçim olarak demokrasi tarihimize yazılmış olacaktı. Bu işin mağduru, 16 bin oyunun başka bir tarafa yazıldığı Binali Yıldırım'dır. Herkes önce iğneyi kendisine, çuvaldızı başkasına batırsın" ifadelerini kullandı.