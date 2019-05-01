İYİP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tartışmalı Balıkesir seçiminin ardından AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanında AKP vekilleriyle birlikte YSK Başkanı Sadi Güven’i ziyaret ederek poz vermesine tepki gösterdi.

İYİP Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulundu.

Türkkan, Balıkesir’in AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın yanında AKP'nin Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve Mutlu Aydemir ile birlikte YSK Başkanı Sadi Güven’i ziyaret ederek poz vermesine tepki gösterdi.

Türkkan, “Sadi Güven’e bu millet güvenemiyor. Özür diliyorum keşke güvenebilse. Hepimizin bir tek Yüksek Seçim Kurulumuz var. İkincisi yok ki bu olmadı da öbürüne güvenelim. Hepimizin ortak umut bağladığı tek Yüksek Seçim Kurulu var. Bu pozu veren YSK’ye güvenimiz yok” dedi.