Bu numaraya dikkat: 1 dakikalık konuşmanızın bedeli 215 lira!

Telefonla dolandırılma yöntemlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Hürriyet yazarı Sefer Levent, bir okurundan gelen dolandırılma hikayesini köşesine taşıdı. Bir kurye tarafından aranan okurunun telefonun kapanması üzerine kendisini arayan numarayı tekrar aradığı, çıkan bant kaydı sonrası 7 saniyesi 25 TL'den olmak üzere tam 1200 lira dolandırıldı.

Köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

DOLANDIRICILIK yöntemleri bitmek tükenmek bilmiyor. Bir okurumun başına gelen son olay gerçekten ‘yok artık’ dedirtecek cinsten. Olay şöyle gelişiyor. Okurumun cep telefonunu bilmediği bir numara arıyor. Okurum açıyor. Karşıdaki ses kurye olduğunu kendisine bir paket getirdiğini ancak adresinde bulamadığını paketi kime bırakabileceğini soruyor. Okurum tam, 'Ben evdeyim ama paketi kapı görevlisine de...' derken telefon kapanıyor. Tekrar aranmayınca bu kez okurum kendisini arayan numarayı arıyor. Bu kez devreye bir bant kaydı giriyor. Kayıttaki ses, 'Kuryelerimiz bu numaradan aranamamaktadır. Sorun yaşıyorsanız lütfen 0800..... nolu telefonu arayın diyor. Okurum da kendisine verilen 0800....’lü telefonu arıyor. Bu kez yeni bir bant kaydı karşısına çıkıyor. Telefonda dakikalarca bekletiliyor. Neden sonra farkediyor ki aradığı telefonun 7 saniyesi 25 TL! Yani 1 dakikası yaklaşık 215 lira. Olmayan paketin peşinde dakikalarca telefonda bekletilen okuruma bu işin faturası ise yaklaşık 1200 TL. Şikayetler ise boşuna. Dolandırıcıların izini bulmak ne mümkün. Yaygınlaştığı anlaşılan bu yönteme karşı, aman dikkat!