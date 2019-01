Bu konuşma hakemlere yapıldı: Erdoğan an be an elinde telefon ile maçları izliyor, pozisyonları inceliyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olan eski güreşçi Hamza Yerlikaya, futbol hakemlerine yönelik seminerde konuştu. Yerlikaya, 'Siz maçı yönetiyorsunuz, bir de Cumhurbaşkanımız an be an elinde cep telefonu ile izliyor. Her anı, pozisyonu böyle tek tek inceliyor' dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Merkez Hakem Kurulu Kış Semineri kapanış ve kokart töreninde konuştu. Eski bir güreşçi olan Yerlikaya, konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm maçları takip ettiğini söyledi. "Hakemin tarafı ve kulübü yoktur. Birbirimize karşı adil olacağız. Herkes oynar, maçtan bir zafiyet olduğunu mutlaka kusurlu hakemdir. İşiniz zor, göreviniz zor ama güzel. Adalete teslim olabilmek anlamında işiniz güzel. Allah yolunuzu açık etsin" diyen Yerlikaya, "Eleştirmek kolay, ama biz doğruyu yapacağız. Siz maçı yönetiyorsunuz, bir de Cumhurbaşkanımız an be an elinde cep telefonu ile izliyor. Her anı, pozisyonu böyle tek tek inceliyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu şikayetleri hep birlikte engelleyeceğiz. Birlikte Türk futbolunu daha iyi yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.