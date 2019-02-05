Bu kez UBER sürücüleri eylem yaptı

UBER sürücülerinden oluşan bir grup, taksi sürücülerinin bir UBER sürücüsünü darp ettiği iddiasıyla Atatürk Havalimanı yakınlarında eylem gerçekleştirdi.

Dün akşam saatlerinde Cemal Ulutürk isimli UBER sürücüsü Esenyurt’tan yolcu aldıktan sonra bir grup taksi sürücüsü tarafından durduruldu. Bir süre tartıştıktan sonra ellerinde sopa ve bıçak olan kişler Ulutürk’ü darp etti.

Ulutürk polisi aradıktan sonra yoluna devam etti. Takip edildiğini gören UBER sürücüsü Atatürk Havalimanı’nda polise sığındı. Burada ifade verdiği sırada diğer UBER sürücüleri Ulutürk’e destek için havalimanı yakınlarında araçlarıyla birlikte toplandı. UBER sürücülerinin araçlarını kaldırıma park etmesiyle Havalimanı Caddesi’nde trafik oluştu.