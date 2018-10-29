Bu haber yasaklanmıştı: Yeni havalimanında milyarca liralık yolsuzluk

İşçi ölümleri ve işçilerin çalışma koşullarına isyanıyla gündeme gelen 3. Havalimanı ihalesinde tam 32 milyar liralık yolsuzluk yapıldığı haberine erişim yasağı getirilirken, Aykut Erdoğdu, yolsuzluğun ayrıntılarını ve kimlerin cebine aktarıldığına ilişkin soL'a önemli açıklamalarda bulunmuştu. Aynı açıklamada, havalimanının 29 Ekim'de açılmasının uçuş güvenliği için risklerine de dikkat çekilmişti.

Açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak olan yeni havalimanına ilişkin tartışmalar sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, işçi eylemleriyle gündeme gelen üçüncü havalimanında yapılan yolsuzluklara ilişkin geçtiğimiz ay önemli açıklamalarda bulunmuş, "Yapılan yolsuzluğun TL karşılığı yaklaşık 32 Milyar TL olup Türkiye kamu bütçesinin yaklaşık yüzde 5'i kadardır. Bu tutar Türk Telekom özelleştirme ihalesi sonrasında bizim tespit edebildiğimiz en yüksek tutarlı yolsuzluktur" demişti.

Söz konusu haberi yayımlayan tüm haber sitelerinde ilgili içerik mahkeme kararıyla sansürlenirken, Erdoğdu yolsuzluğun ayrıntılarına ilişkin soL'a önemli açıklamalarda bulunmuştu.

KİMİN CEBİNE GİTTİ?

Erdoğdu, yolsuzluk ağına ilişkin bilgi verirken havalimanı inşaatını yapan AKP'ye yakınlığıyla bilinen 5 inşaat şirketine ilişkin (Limak, Cengiz, MAPA, Kolin ve Kalyon), "Bu şirketlerin hissedarlığı konusunda da, görünen hissedarları dışında, bazı siyasi hissedarları olduğundan şüpheleniyorum" demişti. Erdoğdu, "Kamuya ait kaynaklar, kendi gözlerinde "yarı kamusal" gördükleri bu şirketlere aktarıldı. Ben bu şirketlerin hissedarlığı konusunda da, görünen hissedarları dışında, bazı siyasi hissedarları olduğundan şüpheleniyorum. Bu konu çok konuşuluyor, kulaktan kulağa söylentiler yayılıyor. Bu rejim değişikliği, yolsuzluk ve kaynak aktarma sürecinde bir sorun yaşanmasın diye yargıdaki dönüşüm de tamamlandı. Böylelikle vatandaşın soyulmasının üzeri sürekli örtülmeye çalışıldı. Bunun üzerini dosya olarak kapatırsınız ama halkın üzerindeki etkisini ve Türkiye'nin içine girdiği krizi kapatamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

ERKEN AÇILIŞ ŞİRKETLERİ KURTARMAK İÇİN Mİ?

Havalimanı inşaatındaki yolsuzluklar dışında erken açılışın risklerine ilişkin de konuşan Erdoğdu, inşaat bitmeden 29 Ekim'de yapılacak açılışla, inşaat firmalarının gecikme nedeniyle ödemesi gereken cezadan ve bu sürede ödemesi gereken kiradan kurtarılacağına dikkat çekmişti: Bu havalimanın 29 Ekim'de açılması mümkün değil. 31 Aralık'ta açılması da güvenli bir uçuş için mümkün görünmüyor. Burada suçu THY'ye yükledi müteahhitler. İki tarih arasında bile 3 aylık süre var ve bu tarih aralığında 300 milyon avroya yakın bir kira meselesi var. Açamıyorsa kirasını ödemek ve cezasını vermek zorunda kalacak inşaatı yapan şirketler."