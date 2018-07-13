'Bu Erdoğan'ın son seçimi, bir daha aday olamaz ama...'

İkinci kez cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanlığına aday olamayacağını belirten CHP'li İbrahim Kabaoğlu, 'Beş yıl sonra yeniden adaylığını koyması, görev süresinin son bir yılında parlamentoyu feshetmesi durumunda mümkündür' dedi.

CHP'li milletvekili İbrahim Kaboğlu, Tayyip Erdoğan'ın ikinci kez Cumhurbaşkanlığı koltuğa oturduğunu söylerken "Artık yeniden aday olamaz" dedi.

Hürriyet'in haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı toplantıda Kaboğlu, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) getirilen düzenlemelerin yasa ve yetki aşımları karşısında Meclis’in denetim yetkisi kalmadığı için tek itiraz yolunun Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak olduğunu söyledi.

Kaboğlu, milletvekillerinin "Erdoğan’ın kendisini birinci başkan olarak ilan ederek bir dönem daha aday olmasının anayasal zemini olup olmadığı" sorusuna, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu son seçimiydi, artık yeniden aday olamaz. Zaten ikinci döneminde. Beş yıl sonra yeniden adaylığını koyması, görev süresinin son bir yılında parlamentoyu feshetmesi durumunda mümkündür” yanıtını verdi.