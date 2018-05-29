Bu Düzen Değişmeli Platformu'ndan KESK ve MMO'ya seçim ziyareti

24 Haziran seçimlerine 17 bağımsız milletvekili adayıyla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu, Ankara'da KESK ve Makina Mühendisleri Odası'na ziyarette bulundu. Ziyarette Platformun seçim çalışmalarına ilişkin bilgi verilirken, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Ali Rıza Aydın ve 3. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Özge Aydemir Güney, seçim çalışmaları kapsamında görüşmelere devam ediyor.

Dün Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni, Birgün ve Cumhuriyet gazetesini ziyaret eden vekil adayları, bugün de KESK Genel Merkezi ve Makina Mühendisleri Odası Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

İlk olarak Makina Mühendisleri Odası'nı ziyaret eden vekil adaylarını MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Yönetim Kurulu üyesi Bedri Tekin karşıladı.

Ziyaret kapsamında Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun seçim değerlendirmesi ve neden bağımsız adaylarla seçime girdiğine ilişkin bilgi verilirken, vekil adayları seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Seçim çalışması kapsamında nasıl bir çalışma yönetimi izlendiğini de aktaran adaylara başarılan dileyen Oda yönetimi, Türkiye'nin bir krizde olduğunu ve 24 Haziran seçimlerinin bu kapsamda önemli olduğunu belirtti, bu süreçte örgütlü mücadelenin daha da önem kazandığına dikkat çekti.

KESK'E ZİYARET

Daha sonra KESK Genel Merkezi'ni ziyaret eden Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara bağımsız milletvekili adaylarını KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve Genel Sekreter Ramazan Gürbüz ağırladı.

Ziyaret kapsamında Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun seçim bildirgesi sendika yönetimine sunulurken, Platform adayı Ali Rıza Aydın seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunarak "Bu Düzen Değişmeli" sloganın ve çalışmasının önemine dikkat çekti.

Emekçilerin bu düzen içinde bir çıkış yolu bulamayacağını belirten Aydın, seçimlere girme nedenlerine ve seçim çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, ziyaret için teşekkür edip, seçim çalışmalarında başarılar dilerken, emekçilerin içinde bulunduğu krizin nedeninin bu düzen olduğunu söyledi.

KESK Genel Sekreter Ramazan Gürbüz de seçim çalışmalarında başarılar dilerken, AKP'nin emekçiler üzerindeki baskısına dikkat çekti ve seçimlerin bu kapsamda daha fazla önem kazandığını söyledi.

Ziyaret başarı dileklerinin ardından son buldu.