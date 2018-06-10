Bu Düzen Değişmeli Platformu günlüğü

Seçimlere iki hafta kalırken Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız milletvekili adayları seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Adayların seçim çalışmasından notları sizler için derledik.
Haber Merkezi
Pazar, 10 Haziran 2018 10:06

24 Haziran seçimlerine diğer partilerden ve adaylardan farklı olarak "Bu Düzen Değişmeli" diyerek giren 17 bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları ülke genelinde ilgi görmeye devam ediyor. Platformun vekil adaylarının seçim sürecine ilişkin notları ve paylaşımlarını derledik.

ADANA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TUĞÇE SEZEN GEDİK: KOMÜNİSTLERE OMUZ VERİN

ANKARA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ALİ RIZA AYDIN: BOYUN EĞME BU DÜZENİ DEĞİŞTİR

ANKARA 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZGE AYDEMİR GÜNEY: PATRON DEĞİL, BEN ADAY OLDUM

ANTALYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SEVİNÇ İLKUÇAN SERTBARUT: SEÇİM ÇALIŞMAMIZI İLÇE İLÇE SÜRDÜRECEĞİZ

BURSA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SALİH ÇAM: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

ÇANAKKALE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI BERNA ERSOY: HALKIN SEÇENEĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN

DİYARBAKIR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SELAHATTİN TURĞA: DÜZEN DEĞİŞMEDEN ZULÜM BİTMEZ

ESKİŞEHİR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI OKTAY YOLSEVER: MAHALLE MAHALLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İSTANBUL 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI AYDEMİR GÜLER: BU DÜZENİ DEĞİŞTİRMEDEN BİZE RAHAT YOK

İSTANBUL 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ORHAN AYDIN: EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK SESLERİ YÜKSELİYOR

İSTANBUL 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ATAKAN BOYOĞLU: EMEKÇİ MAHALLELERİNDE ÖRGÜTLENECEĞİZ

İZMİR 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DENİZ ARIK BİNBAY: BU DÜZEN DEĞİŞMELİ

İZMİR 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI KEMAL OKUYAN: DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİ ERTELEYEREK SOLCU OLAMAZSINIZ

KOCAELİ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI MUSTAFA TOZKOPARAN: GEBZE PAZARI'NDA SEÇİM ÇALIŞMASI

KONYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI LÜTFİ DİLEK: KONYA SANAYİDE SEÇİM ÇALIŞMASI

MERSİN BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DERYA DEMİR: GÜCÜMÜZE GÜVENİRSEK NELERİN DEĞİŞEBİLECEĞİNİ GÖRÜYORUZ

TEKİRDAĞ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TURAN ARSLAN: ÇORLU'DA SEÇİM ÇALIŞMASI