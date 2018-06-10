Bu Düzen Değişmeli Platformu günlüğü

Seçimlere iki hafta kalırken Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun bağımsız milletvekili adayları seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Adayların seçim çalışmasından notları sizler için derledik.

24 Haziran seçimlerine diğer partilerden ve adaylardan farklı olarak "Bu Düzen Değişmeli" diyerek giren 17 bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları ülke genelinde ilgi görmeye devam ediyor. Platformun vekil adaylarının seçim sürecine ilişkin notları ve paylaşımlarını derledik.

ADANA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TUĞÇE SEZEN GEDİK: KOMÜNİSTLERE OMUZ VERİN

Hırsızlara, katillere, yobazlara değil komünistlere omuz verin!

Baraj Yolu'ndayız.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/ZLdmYMyHJW — Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 9 Haziran 2018

ANKARA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ALİ RIZA AYDIN: BOYUN EĞME BU DÜZENİ DEĞİŞTİR

ANKARA 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ÖZGE AYDEMİR GÜNEY: PATRON DEĞİL, BEN ADAY OLDUM

Ankara 3. Bölge bağımsız adayı Özge Aydemir Güney: Patronum aday olamadı, ben oldum https://t.co/Qt2ddF5gCG — Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 9 Haziran 2018

Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez. Boyun eğmeyenler, işçiler, emekçiler bu düzeni biz değiştireceğiz. @AliRizaAyd @OkuyanKemal @DuzenDegismeli pic.twitter.com/2BNPG5yyGk — Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 8 Haziran 2018

ANTALYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SEVİNÇ İLKUÇAN SERTBARUT: SEÇİM ÇALIŞMAMIZI İLÇE İLÇE SÜRDÜRECEĞİZ

Platformun İstanbul 2. Bölge adayı Orhan Aydın’la birlikte Manavgat’taydık. Seçim çalışmalarımızı işkence kültürü benimsemiş bu düzene karşı ilçe ilçe sürdüreceğiz. Bu pazar da Antalya’nın Kaş ilçesindeyiz. #BuDüzenDeğişmeli #TurkiyeiçinOyVer @orhanaydin6 pic.twitter.com/FUjZFrYCgD — Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 9 Haziran 2018

Pazar günü Kaş’tayız. Dostlarımızla buluşup onları düzen değişikliği mücadelemize çağıracağız. Kaşta yaşayan tanıdığınız varsa iletiniz mutlaka, bekleriz #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/ujmwYNsGNM — Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 8 Haziran 2018

BURSA 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SALİH ÇAM: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

https://t.co/7UY3N4xo2Z köşe yazarlarından Kemal Cankaya #BuDüzenDeğişmeli çağrımızı yazmış. Güzel ve verimli sohbetleri için tekrardan teşekkür ediyoruz. https://t.co/zSr4nDFl6B — Salih Çam - Bursa 1. Bölge Bağımsız MV Adayı (@salihcambursa) 10 Haziran 2018

Bugün gerçekleştirdiğimiz Soğanlı/Kanalboyu Pazar alanı çalışmamızdan ve Setbaşı standımızdan.#BuDüzenDeğişmeli | @DuzenDegismeli pic.twitter.com/8Qyi5ODIVV — Salih Çam - Bursa 1. Bölge Bağımsız MV Adayı (@salihcambursa) 9 Haziran 2018

ÇANAKKALE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI BERNA ERSOY: HALKIN SEÇENEĞİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN

Halkın seçeneğini güçlendirmek için mücadele büyütüyoruz.

Gelin çocuklarımızın yüzüne bakabilmek için bu düzeni değiştirelim.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/7ZUPvrB0TS — Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 8 Haziran 2018

Bizim sermayeye verilmiş sözlerimiz yok, bizim verdiğimiz tek söz bu ülkenin emekçilerine verdiğimiz sözdür.#BuDüzenDeğişmelihttps://t.co/38uu3wXt6V — Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 9 Haziran 2018

DİYARBAKIR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SELAHATTİN TURĞA: DÜZEN DEĞİŞMEDEN ZULÜM BİTMEZ

Bu Düzen Değişmeli Platformu #Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Selahattin Turğa: Düzen değişmeden zulüm bitme @TurgaSelahattin #BuDüzenDeğişmeli https://t.co/Rhm64Rt7ZX — BuDüzenDeğişmeli (@DuzenDegismeli) 8 Haziran 2018

ESKİŞEHİR BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI OKTAY YOLSEVER: MAHALLE MAHALLE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kanlıkavak’ta pedal çevirdik. pic.twitter.com/tJIlaUozlS — Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 9 Haziran 2018

Bugün Vişnelik Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi ve Kanatlı Alışveriş Merkezi’nde seçim çalışmamızı gerçekleştirdik. #BuDüzenDeğişmeli #Eskişehir pic.twitter.com/SfxKI9Bptw — Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 8 Haziran 2018

İSTANBUL 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI AYDEMİR GÜLER: BU DÜZENİ DEĞİŞTİRMEDEN BİZE RAHAT YOK

Kimin bu düzenin başı olacağını seçmek zorunda değilsin. Bu düzeni değiştirmeden bize rahat yok. Sen de katıl #Kadıköy #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/sz6whDie8p — Aydemir Güler (@AydemirGuler) 9 Haziran 2018

Çocuk işçilik ve çocuk evlilikleri yasaklanacak.

Kadınların toplumsal yaşama katılımı önünde bütün yasal, ekonomik ve kültürel engeller bertaraf edilecek. #Kadıköy #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/rDZEFc3VtE — Aydemir Güler (@AydemirGuler) 9 Haziran 2018

İSTANBUL 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ORHAN AYDIN: EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK SESLERİ YÜKSELİYOR

Karanlığın orta yerinden eşitlik ve özgürlük sesleri yükseliyor.. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/56nUnn3DJU — orhan aydın (@orhanaydin6) 9 Haziran 2018

İSTANBUL 3. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI ATAKAN BOYOĞLU: EMEKÇİ MAHALLELERİNDE ÖRGÜTLENECEĞİZ

Talan edilen Bakırköy meydanından. Kentlerin, kültürel yapıların, doğal alanların düşmanı #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/nTesXzP6SQ — Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 9 Haziran 2018

Çok güzel bir toplantıydı, seçimden sonra tekrar buluşmak için sözleştik, emekçi mahallerinde örgütleneceğiz #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/oNyKxLWpcA — Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 8 Haziran 2018

İZMİR 1. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DENİZ ARIK BİNBAY: BU DÜZEN DEĞİŞMELİ

Türkiye nüfusunun en zengin %10'u, toplam servetin %78'ine sahip. En zengin 100 kişinin toplam serveti ise 115 milyar dolar. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu düzen değişmeli.#BuDüzenDeğişmeli #Seçim2018 pic.twitter.com/xaHrydqjNH — Deniz Arık Binbay (@denizarikbinbay) 9 Haziran 2018

İZMİR 2. BÖLGE BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI KEMAL OKUYAN: DÜZEN DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNİ ERTELEYEREK SOLCU OLAMAZSINIZ

TKP Genel Sekreteri ve #BuDüzenDeğişmeli Platformu İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Kemal Okuyan: "düzen değişikliği talebini erteleyerek solcu olamazsınız" pic.twitter.com/zkbdXpl0Sm — Ali Rıza Aydın (@AliRizaAyd) 8 Haziran 2018

Dünkü çalışmalarımız arasında sağlık emekçileriyle buluşma, Çiğli’de bir mahallede dostça bir toplantı da vardı. Katılan herkese selamlar. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/BSAJ36FC29 — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 8 Haziran 2018

KOCAELİ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI MUSTAFA TOZKOPARAN: GEBZE PAZARI'NDA SEÇİM ÇALIŞMASI

KONYA BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI LÜTFİ DİLEK: KONYA SANAYİDE SEÇİM ÇALIŞMASI

Konya sanayisinde seçim çalışmamızı yaptık. Oylar işçi sınıfının bağımsız adayı Lütfi Dilek'e dedik. pic.twitter.com/FjUYfYycC8 — Lütfi Dilek (@lutfidilek1) 8 Haziran 2018

İlk işimiz Nato'dan çıkmak için çaba göstermek olacak! pic.twitter.com/7u5wSpkdWl — Lütfi Dilek (@lutfidilek1) 6 Haziran 2018

MERSİN BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI DERYA DEMİR: GÜCÜMÜZE GÜVENİRSEK NELERİN DEĞİŞEBİLECEĞİNİ GÖRÜYORUZ

Mersin Bağımsız Milletvekili Adayı Derya Demir: Gücümüze güvenirsek nelerin değişebileceğini görüyoruz#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/nQ4HYD6CBT — soL Haber (@solhaberportali) 8 Haziran 2018

Mersin'de yaşayan, yeni tanıştığımız, henüz tanışamadığımız ve eskiden tanıştığımız dostlar ; Pazar kahvaltısına bekleniyorsunuz.

#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/TLGJ1R9hkv — Derya Demir (@MARTIDERYA) 8 Haziran 2018

TEKİRDAĞ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI TURAN ARSLAN: ÇORLU'DA SEÇİM ÇALIŞMASI

Çorlu Esentepe Mahallesi Emlak Konutlarında bildirileri çalışmamız. pic.twitter.com/TcPdhUBNI5 — Turan Arslan(Tekirdağ Bağımsız Milletvekili Adayı) (@TuranArslan59) 9 Haziran 2018