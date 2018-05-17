Bu Düzen Değişmeli Platformu Çanakkale Milletvekili adayı başvurusunu yaptı

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Çanakkale bağımsız milletvekili adayı Berna Ersoy, 'Bizim derdimiz gençlerimizi işsizliğe mahkum eden, kâr hırsları uğruna işçilerimizi iş cinayetleriyle katleden, kadınları tacize ve gericiliğe mahkum etmeye çalışan bu düzene bir son vermek' diyerek adaylık başvurusunu yaptı.

Seçimlerde "Bu düzen değişmeli" diyenlerin oluşturduğu platformun Çanakkale adayı Berna Ersoy, adaylık başvurusunu bugün yaptı.

Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Çanakkale bağımsız milletvekili adayı Ersoy, “Bu Düzen Değişmeli diyenler, 24 Haziran seçimlerinde emekçi halkımızı düzenin oyunlarıyla baş başa bırakmayacak” dedi.

Adaylık başvurusu sonrası açıklamada bulunan Ersoy, YSK'nın yaptığı son dakika değişiklikleriyle Türkiye'nin neredeyse bütün kentlerinde örgütlü olan TKP'nin seçime girme hakkının hukuksuzca gasp edildiğini söyledi. Ersoy, “Emekçi halkımızı düzenin oyunlarıyla baş başa bırakamazdık ve parti olarak seçimlere Bu Düzen Değişmeli Platformu içerisinden çıkardığımız bağımsız adaylarla girmeye karar verdik” dedi. Hayat pahalılığının ve yoksulluğun tek sebebinin bu düzen olduğunu söyleyen tek partinin TKP olduğunu ifade eden Ersoy, seçim sürecinde yurttaşlara bunu anlatacaklarını dile getirdi. Filistin’de yaşanan katliama değinen Ersoy, hiçbir muhalefetin ABD’nin üstlerini kapatmak gibi bir söylemde bulunmadığına dikkat çekti. Ersoy; “Bu ülkenin bağımsızlığını seçimlerde de yalnızca biz temsil ediyoruz” dedi.

'SADAKA YARIŞINA GİRDİLER'

"YSK'nın solu seçim sürecinin dışında bırakan adımına karşılık bizler kenara çekilerek emekçi halkımızı düzenin oyunlarıyla baş başa bırakamazdık ve parti olarak seçimlere ‘Bu Düzen Değişmeli Platformu’ içerisinden çıkardığımız bağımsız adaylarla girmeye karar verdik. 'Neden seçimlere giriyorsunuz, on tane parti var neden birisini desteklemiyorsunuz' gibi sorularla karşılaşıyoruz" diyen Ersoy, "Yaklaşık bir aydır seçime giren partilerin konuşmalarını dinliyoruz. Yıllardır iktidarı sadaka dağıtmakla eleştirenler bugün çıkıp 'ben şu tarihlerde şu kadar para dağıtacağım' gibi vaatlerle sadaka dağıtma yarışına giriyorlar. Bu ülkede yoksulluğun, hayat pahalılığının, gelir adaletsizliğinin sebebinin sermaye egemenliği olduğunu ve buna son vereceğini söyleyen seçime giren bir tane parti var mı? Bunu söyleyen tek parti TKP olduğu için biz bu seçimlere girmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN'DE KATLİAM DEVAM EDERKEN ABD'YE ŞİRİN GÖZÜKMEYEB ÇALIŞANLAR...'

“Başvuru yaptığımız şu sıralarda İsrail tarafından Filistin'de düzenlenen katliam halen devam ediyor. 'One minute' dönemlerinden hatırladığımız içi boş tehditler iktidar tarafından tekrarlanırken muhalefet ne diyor? Suriye toprakları ülkemizde bulunan İncirlik üssünden kalkan uçaklarla bombalanırken, İsrail ABD desteğiyle katliamlar yaparken hangisi çıkıp ABD üslerini kapatacağız, NATO`dan çıkacağız dedi?" diye soran Ersoy, "Bunları da söyleyen sadece TKP var. Bu ülkenin bağımsızlığını seçimlerde de yalnızca biz temsil ediyoruz. 'AKP gitsin; sermayeye, ABD'ye sonra bakarız' diyorlar. AKP gökten inmedi bu ülkeye. Bunu söyleyenler AKP'nin iktidar olduğu ilk yıllarda ABD'nin ve sermayenin verdiği desteği hatırlasınlar. Türkiye'nin AKP ile geçirdiği 16 yılda en başta ABD'nin ve sermayenin imzası vardır. AKP'yi yaratan, iktidara taşıyan koşullar ve etmenler sorgulanmadan, değiştirilmeden; ABD'ye şirin gözükelim, patronları korkutmayalım diyerek Türkiye değiştirilemez. Bizim derdimiz gençlerimizi işsizliğe mahkum eden, kâr hırsları uğruna işçilerimizi iş cinayetleriyle katleden, kadınları tacize ve gericiliğe mahkum etmeye çalışan bu düzene bir son vermek. O yüzden seçim sürecinde kurduğumuz hareketin ismi de Bu Düzen Değişmeli Platformu. Platform olarak seçim çalışmalarımızı geniş bir katılımla; emekçilerle, kadınlarla ve gençlerle beraber sürdüreceğiz. Çanakkale'nin boyun eğmeyen tüm halkını bu süreçte çalışmalarımıza ortak olmaya; başka bir düzenin, sosyalizmin sesini güçlendirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.