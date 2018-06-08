Bu Düzen Değişmeli Platformu Antalya adayı Sertbarut: Sadece oy istemiyoruz

Bu Düzen Değişmeli Platformu Antalya Bağımsız Milletvekili adayı Sevinç İlkuçan Sertbarut, yurttaşlardan sadece oy değil aynı zamanda birlikte çalışmak, mücadele etmek istediklerini dile getirdi.

Bu Düzen Değişmeli Platformu Antalya bağımsız milletvekili adayı Sevinç İlkuçan Sertbarut bir basın toplantısı düzenledi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Lokali’nde yapılan toplantıda Sertbarut’a, Platform avukatı Müjde Tozbey Erden ve Doç. Dr. İlker Belek eşlik ettiler.

Açıklamada seçim bildirgesini okuyan Sertbarut, komünistlerin güçlü olduğu bir ülkede emekçilerin haklarına karşı saldırıda bulunmanın o kadar kolay olmayacağını, yurttaşlardan sadece oy değil aynı zamanda birlikte çalışmak, mücadele etmek istediklerini, her alanda yurttaşların örgütlenmesini, örgütlü davranmasını sağlamanın zorunlu olduğunu söyledi.

Diğer partilerin sağda birleştiklerini; laiklik, yurtseverlik, kamuculuk, aydınlanmacılık ve ülkenin bağımsızlığını savunmanın komünistlerin görevi olduğunu ifade eden Sertbarut'a destek veren Doç. Dr. İlker Belek, ekonomik verileri sıralayarak, hangi düzen içi aktör iktidara gelirse gelsin kapitalizmin krizini aşamayacağını, tek çıkışın sosyalizm olduğunu söyledi.

Avukat Müjde Tozbey Erden, Antalya’nın aydınlık insanlarına daha önce olduğu gibi seçimlerde de güvendiklerini ve Sertbarut'a destek istediklerini dile getirdi.

Basın toplantısı soru cevap kısmı ve sohbetle sona erdi.