'Bu Düzen Değişmeli Platformu' Ankara'da yola çıktı

Türkiye Komünist Partisi'nin yola çıkışını duyurduğu 'Bu Düzen Değişmeli Platformu' Ankara'da yaptığı iki toplantıyla çalışmalarına başladı. Ankara 2. Bölge toplantısında konuşan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan 'Bizim önceliğimiz sosyalizmin propogandasıdır, bu düzen değişmeli sesini yükseltmektir' dedi. 'Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun Ankara'daki bağımsız adayları hukukçu Ali Rıza Aydın ve OSTİM işçisi Özge Aydemir Güney.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 24 Haziran seçimlerine, "Bu Düzen Değişmeli Plaftormu"nun adaylarıyla gireceğini duyururken, Platform Ankara'daki çalışamalarına düzenlediği iki toplantıyla başladı.

Ankara 1. Bölge'de yapılacak çalışmalar öncesinde Vedat Dalokay'da yapılan hazırlık toplantısına çok sayıda yurttaş katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye Komünist Partisi’nin neden böyle bir karar aldığını ve seçim sürecinde nasıl bir çalışma yürüteceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde TKP’nin daha erken seçim kararı alınır alınmaz bir konum beyanında bulunduğunu vurgulayan Okuyan, TKP’nin seçime girme hakkının gasp edildiğini, o yüzden bağımsız adayla seçime girdiklerini, cumhurbaşkanlığı seçiminde ise geçersiz oy vereceklerini duyurduklarını söyledi.

TKP TAVIR ALMAK, YOL GÖSTERMEK ZORUNDA

Türkiye’de başkanlık sisteminin emekçi halkın siyaset yapma alanını iyice daralttığını belirten Okuyan, TKP’nin 16 Nisan’da bu yüzden hayır dediğini, başkaları gibi parlamenter sistem övgüsü için hayır demediğini dile getirdi.

Geçersiz oyun boykot tavrından tamamen farklı olduğunu vurgulayan Okuyan, “Geçersiz oy bilinçli şekilde insaları sandığa yöneltmek ve karşımıza çıkardığınız bu seçenekleri reddediyoruz demektir, TKP tavır almak, yol göstermek zorundadır. Bu düzeni değiştirmek isteyenlerin sesi olmak zorundadır” dedi.

"Biz üyelerimizi serbest bırakıyoruz" diyen bir oluşumun siyasi parti olamayacağını belirten Okuyan, "TKP tercihini yapmıştır, geçersiz oy kullanacak iki turda da. Bunu yaparken Erdoğan’dan kurtulmak gerek psikolojisini de anlayacağız, kendi tavrımızı masaya koyarken Erdoğan’dan kurtulma psikolojisiyle elbette empati kuruyoruz. Erdoğan’dan kurtulmanın son derece olumlu olduğunu söylüyoruz ama bir koşula bağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Okuyan, “Şu ya da bu adaya oy vereceklerle kavga etmek gibi bir niyetimiz yok, biz pozisyonumuzu aldık, bizim önceliğimiz sosyalizmin propogandasıdır, bu düzen değişmeli sesini yükseltmektir” diye konuştu.

Halkın kurtuluşunu liderlerden, tek tek kişilerden beklemesine karşı mücadele edeceklerini belirten Okuyan, “Deniyor ki, siz Gül’den söz ettiniz, İlhan Kesici’den bahsettiniz ama bakın gördünüz mü CHP Muharrem İnce’yi aday gösterdi. Bu argümana karşı şunu söylemek durumundayız, CHP’nin adayı kim olursa olsun oy verin baskısını yapacaklardı. Türkiye’de kendine solcu diyen birçok kişi Abdullah Gül için çalışmaya hazırdı” dedi.

TÜRKİYE’DE DEVRİM HAKKINI KİMSE SAVUNMAZSA TKP SAVUNACAK

“İnsanların bugün içine battığı bataklık tek bir hatadan kaynaklanıyor” diyen Okuyan, “Hitler’in toplama kampında insanlar işkence altındayken bile bu düzen, bu dünya değişecek duygusunu taşıyordu. Birinci savaş sonrasında insanlık işçi sınıfı öncülüğünde ayağa kalktı. İkinci savaşta milyon milyon ölürken çaresiz hissetmediler. Ne zaman ki bu düzenin değişeceğine olan inancı, iddiayı zayıflattılar, o zaman insanlık kaybetmeye başladı. 20. Yüzyılın başında devrim en doğal hakkıydı ezilenlerin, şimdi bunu geri çekin diyorlar. Şimdi bize geriye çekin bu talebi çok özel dönem diyorlar. Türkiye’de özel dönem ne zaman bitti? Bu yüzden mi Erdoğan’a mecburuz. Hiç kimse savunmazsa Türkiye’de düzen değişikliğini, devrim hakkını, sosyalizm hakkını Türkiye Komünist Partisi savunacak, bu bayrağı geri çekmeyecek” diye konuştu.

BU DÜZEN DEĞİŞECEK PLATFORMU ADAYI: ALİ RIZA AYDIN

Okuyan’ın konuşmasının ardından “Bu Düzen Değişecek Platformu” Ankara 1. Bölge’den milletvekili adayı olan Ali Rıza Aydın söz aldı. 1973'ten 2009'a dek kamu görevi yaptığını aktaran Aydın, 1976’dan bu yana sosyalizm mücadelesi verdiğini dile getirdi. Seçimde sadece oy istemeyeceğini, bu düzenin değişebileceğini göstermek istediklerini vurgulayan Aydın, “TKP bu düzende hiçbir partinin oyunu bölecek parti değildir, TKP düzen partilerinden biri değil, programı sosyalizm olan tek partidir. Ömrümüz ‘oy bölmeyin’ serzenişiyle geçti. Ülke tek bir adım ileri gitmedi” ifadelerini kullandı.

Adaletsiz bir seçime girildiğini belirten Aydın, “Her seçimde bu düzenin kılına dokundurtmayız diyen partiler çıkıyor karşımıza. NATO’ya dokundurtmayız, grev yasaklarını savunuruz, patronların hakkını savunuruz diyen partiler. Bu anayasa cumhuriyeti yıkan anayasa diyorlardı, öğreniyoruz ki tüm partilerin adayları Cumhurbaşkanlığı kararnameleri hazırlamaya başlamış. Hani bu sistemi savunmuyordunuz, cumhuriyeti yıkan sistemdi bu?” dedi.

“Ben sizden 24 Haziran’da bağımsız adaylara, Bu Düzen Değişmeli Platformu’nun adaylarına oy vermenizi istemiyorum” diyen Aydın, “Sizden bu düzenin değişmesi, sosyalizm mücadelesi, devrim hakkı için oy istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ANKARA 3. BÖLGE TOPLANTISI

Ankara 3. Bölge toplantısı ise önceki akşam TKP Yenimahalle ilçe örgütünde gerçekleştirildi.

TKP'nin 3. bölge adayı, OSTİM işçisi Özge Aydemir Güney olacak.

TKP Merkez Komite üyesi Devrim Koçak'ın seçimlere katılma kararı ve seçim çalışmalarına ilişkin yaptığı konuşmanın ardından, toplantı katılımcılarıyla birlikte 3. bölgede yapılabileceklere dair planlamalar yapıldı.

Toplantıda, Ankara'da 3. Bölge seçmenlerinin, "Bu Düzen Değişmeli Platformu" ile birlikte çalışmak için Batıkent'te bulunan Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'yle irtibat kurabileceği duyuruldu.