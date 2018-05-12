'Bu Düzen Değişmeli Platformu' Adana'da yola çıktı

Türkiye Komünist Partisi'nin yola çıkışını duyurduğu 'Bu Düzen Değişmeli Platformu' Adana'da yaptığı toplantıyla yola koyuldu. TKP Merkez Komite Üyesi Özkan Öztaş 'Bu Düzen Değişmeli Platformu adayları, diğer adayların aksine Türkiye'nin birçok bölgesinde bu düzeni değiştirme ve sosyalizm fikrini yaygınlaştırma iradesiyle hareket edecek' dedi. Platformun Adana adayı Tuğçe Sezen Gedik ise, 'Biz seçimlerde sizlerden sadece oy istemiyoruz. Biz, bize oy veren herkesin bizimle birlikte mücadele etmesini de istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından 24 Haziran seçimlerinde sosyalizmin sesini yaygınlaştırmak için kurulan "Bu Düzen Değişmeli Platformu" Adana'da ilk toplantısını Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

TKP Merkez Komite Üyesi Özkan Öztaş ve Bu Düzen Değişmeli Platformu Adana Adayı Tuğçe Sezen Gedik'in konuşmacı olduğu toplantıda, ilk sözü Özkan Öztaş aldı. AKP'nin 2018 Haziran ayında bir baskın seçim kararı aldığını ve Türkiye Komünist Partisi'nin yasal bütün zorunlulukları yerine getirmesine rağmen seçimlere sokulmadığını belirten Öztaş, TKP'nin seçim platformunda emekçileri seçeneksiz bırakmamak ve sosyalizmin sesini daha fazla yaygınlaştırmak için "Bu Düzen Değişmeli Platformu" adı altında bağımsız adaylarla seçimlere girdiğini söyledi.

'AKP KARŞITLIĞININ PİYASASI OLUŞTU'

2018 yılında yapılacak seçimlerin daha önce yapılan seçimlerden farkına değinen Öztaş, son dönemde AKP karşıtlığının bir "piyasasının" oluştuğunu ve geçmişte demokrasi, askeri vesayetin geriletilmesi, özgürlük gibi söylemler üzerinden AKP'ye destek verenlerin bugün AKP karşıtı bir hat izlediğini söyledi. Öztaş, "Bu hattı izleyenler düzen değişikliği istemiyor. Sermayenin yönelimleri doğrultusunda Erdoğansız bir AKP'nin ya da AKP'siz bir AKP Türkiye'si peşindeler." dedi.

Erdoğan'ın karşısına çıkarılan adayların hiçbirinin kazanmaları durumunda AKP'den farklı olarak ne yapacaklarını söylemediğini belirten Öztaş, Bu Düzen Değişmeli Platformu adaylarının Türkiye'nin birçok bölgesinde bu düzeni değiştirme ve sosyalizm fikrini yaygınlaştırma iradesiyle hareket edeceklerini söyledi.

'SADECE OY VERMEYE DEĞİL, BİZİMLE MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Özkan Öztaş'tan sonra söz alan TKP'nin emekçi adaylarından Bu Düzen Değişmeli Platformu Adana Bağımsız Millletvekili Adayı Tuğçe Sezen Gedik ise konuşmasına "En sonda söylenecek lafı en başta söyleyerek söze başlamak istiyorum. Biz seçimlerde sizlerden sadece oy istemiyoruz. Biz, bize oy veren herkesin bizimle birlikte mücadele etmesini de istiyoruz." sözleriyle başladı.

"Çevremizde çalışma koşullarının ne kadar ağır olduğundan söz eden, iş yerlerinde mobbinge maruz kalan, mesleğini yapamayan, çocuklarını geleceğinden kaygı duyan, dinci gerici müfredatla boğuşmak zorunda olan bir sürü insan var." diyen Gedik, bütün bu sorunların tekil mücadele ile çözülemeyen, çözülmedikçe de umutsuzluğa sürükleyen şeyler olduğunu ifade etti.

"Toplumu bu çaresizliğe iten de bu çaresizlikten kurtulmak için sandığı önümüze getiren de bu gerici, piyasacı düzendir." diyen Gedik, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Ama biz biliyoruz ki bu düzenin karşısında hep birlikte çıktığımızda onu yıkabiliriz. Hem de yenisini kurmak için. Dünya tarihine baktığımızda bunun çok örneği var, ama o kadar geriye bile gitmeye gerek yok. Hepimizin şahit olduğu TEKEL Direnişi, Haziran Direnişi aklımızdaki en canlı örnekler. Haziran Direnişi hepimizi sokaklara döken, toplumda bir şeylerin değişebileceği umudunu hepimizde yeniden körükleyen bir süreçti. Bu süreçte yeteri kadar örgütlü değildik, istediğimiz etkiyi yaratamadık.

Haziran Direnişi'ne darbe girişimi diyenler, Haziran enerjisini sandığa gömmek istedi. Yaptılar da. Her seferinde AKP’yi geriletmek için düzen içi çözümler sundular önümüze. 'Şimdi oyları bölmenin sırası değil' dediler. 'Buyurun, gericilikten gericilik, piyasacılıktan piyasacılık beğenin' dediler.

'DÜZEN SİYASETİNİN BELİRLEDİĞİ İKLİME AYAK UYDURARAK OLMAZ'

Sevgili dostlar sadece Haziran Direnişi'nden bugüne 6 kez seçim oldu. Her seferinde aynı şeyleri dinlemek zorunda kaldık.

Ama biz biliyoruz ki sosyalizm mücadelesinin halkla buluşması, emekçi sınıflar için ikna edici bir alternatif olması, düzen siyasetinin belirlediği iklime ayak uydurarak olmaz.

Sosyalistler, komünistler düzen siyasetinin sıkıştığı krize girdiği dönemlerde emekçi sınıfların beklentileriyle sosyalizm mücadelesinin gerekliliğinin çakıştırabildikleri oranda devrimci siyaset yapmış olurlar.

Seçimler emekçilerin politizasyonunun tavan yaptığı anlardır ve bu anlarda devrimci siyasetin alacağı pozisyon ilke ve cesaret örneği olabilirse ancak geleceğe değer devreder.

'ASIL İŞİMİZ 25 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK'

Tüm bunlar seçimi önemli kılan şeyler ama daha da önemlisi emekçilerin tüm beklentisi sandığa gömmeye çalışan bu düzene karşı durup asıl işimizin 25 Haziran’da başlayacağını bilmek.

Seçimin sonucu ne olursa olsun 25 Haziran’da da sosyalizm seçeneğini güçlendirmeye devam edeceğiz."

Tuğçe Sezen Gedik'in konuşmasının ardından toplantı gelen soru ve katkılarla sona erdi.