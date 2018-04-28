‘Bu düzen değişmeli’ diyenlere çağrı: Sesiniz 1 Mayıs’ta duyulmalı

Türkiye Komünist Partisi sekiz kent merkezinde 1 Mayıs’a katılıyor. TKP, ‘Halk ayağa kalkıyor’ sloganıyla tüm emekçileri İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Mersin, Çanakkale, Samsun ve Antalya’daki mitinglere TKP’yle katılmaya çağırdı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, dijital olarak yayımlanan soL Dergi’nin 8. sayısında yer alan “1 Mayıs’la 24 Haziran arasındaki köprü” başlıklı yazısında 1 Mayıs’la 24 Haziran arasındaki bağlantının “sınıf mücadelesi” olduğunu vurguluyor ve şöyle devam ediyor:

“24 Haziran’da Erdoğan’ın kaybetmesi her durumda iyi bir şey midir? Hayır, 24 Haziran’da Erdoğan’ın kaybetmesi her durumda iyi bir şey değildir. Örneğin Erdoğan işsizlik, yoksulluk ve zorbalığın altında ezilen emekçi halkın zaten sınırlı olan enerjisinin de buharlaşmasına neden olacak bir süreç sonucu kaybedecekse, yani kazanan yine sömürücü sınıflar olacaksa bu iyi bir şey midir?

Bugün işçi sınıfının hemen kazanması mümkün değil. Ancak kazanma sürecine girmesi için 24 Haziran’da mevzi elde etmesi gerekir. Ne olabilir bu mevzi? Erdoğanların, Akşenerlerin, Ekmeleddinlerin, Kılıçdarların, Güllerin şov dünyasının karşısına geçip ‘ben buradayım ve bu ülkeyi sizin tepişmelerinize bırakmayacağım’ demesi, bunun hissedilmesidir. Bunun gerçekleşmesi için düzen siyasetine mutlak olarak kapıların kapatılması, tavır alınması, bayrak gösterilmesi, bazı başlıklarda oyunbozan olunması gerekir. İşte bu gerçekleşirse düzen siyasetinin cilvesi sonucu Erdoğan’ın kaybetmesinden ülke adına halk adına bir güzellik çıkar.”

Okuyan, 27 Nisan’da soL Haber’de yayımlanan söyleşisinde de ‘Bu düzen değişmeli’ diyenleri önce hep birlikte 1 Mayıs’a çıkmaya, işçi sınıfının sesine, TKP’nin mücadelesine destek olmaya çağırdı.

TKP ‘BU DÜZEN DEĞİŞMELİ’YLE ALANLARDA

TKP İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Çanakkale, Mersin, Samsun ve Antalya’da 1 Mayıs’a katılacak. Emekçiler “Halk ayağa kalkıyor” sloganıyla bu merkezlerdeki mitinglerde TKP kortejlerine davet ediliyor.

Parti, 24 Haziran seçimleri için belirlediği “Bu düzen değişmeli” sloganını da “İş için aş için bu düzen değişmeli”, “Bağımsız bir Türkiye için bu düzen değişmeli”, “Aç ve açıkta kimse kalmasın diye bu düzen değişmeli”, “Çocuklarımız için bu düzen değişmeli”, “Doğa için sanat için insan için bu düzen değişmeli”, “Eşitlik ve özgürlük için bu düzen değişmeli”, “Biz kadınlar için bu düzen değişmeli”, “Çalışma saatlerinin değişmesi için bu düzen değişmeli”, “Tacizden mobbingden kurtulmak için bu düzen değişmeli”, “Ya sosyalizm ya barbarlık”, “Patron partilerine değil emekçinin partisine güç ver”, “Krizden değil örgütsüzlükten kork”, “Emperyalizm yenilecek halk kazanacak”, “Sahte çözümlere kulak asma kurtuluş sosyalizmde” dövizleriyle 1 Mayıs alanlarına taşıyacak.

EMEKÇİLERDEN 1 MAYIS AÇIKLAMALARI

Değişik alanlardan emekçiler 1 Mayıs’a ilişkin yaklaşımlarını açıklamaya başladı. soL Haber’de hafta başından bu yana yer alan çağrıları derledik.

BANKA VE FİNANS EMEKÇİLERİ OMUZLARINDAKİ YÜKÜN SORUMLULUĞUYLA 1 MAYIS’TA

Borç yeniden yapılandırmaları, finans balonunun büyüklüğü ve yarattığı riskleri görünür kıldı. Siyasi iktidar ve bankalar elele büyük bir sermaye kurtarma operasyonuna girişti. Bu girişim banka ve finans emekçileri için fazla mesailer ve daha ağır çalışma koşulları anlamına geliyor. Aynı zamanda ülke kaynaklarının sermaye çıkarları için nasıl hoyratça kullanıldığına tanıklık etmenin sorumluluğunu da taşıyan banka ve finans emekçileri, bu tablo karşısında örgütlenme çalışmalarına hız veriyor, sözlerini 1 Mayıs’a taşıyor. Banka ve Finans Emekçileri Halk Komiteleri tüm banka-finans sektörü çalışanlarını 1 Mayıs'ta birlikte yürümeye çağırdı.

METAL İŞÇİLERİ EKONOMİNİN YÜKÜNÜ TAŞIYOR

Otomotiv, makine, elektrikli teçhizat, fabrikasyon metal ürünleri, ana metal sektörleri Türkiye’de ekonomisinin büyümesinin sahici kısmını sırtlanan sektörler. Daha doğrusu metal emekçileri son birkaç yılda büyük bir yük üstlendi. Ekonomideki tüm kırılganlıklara, şişen finans balonuna rağmen ihracat artışına dayalı olarak anılan sektörlerin üretiminde muazzam artışlar görüldü. Söz konusu üretim artışları, yeni işçi istihdam ederek değil, ağırlıklı olarak çalışmakta olan işçilerin daha fazla çalışmaya zorlanmasıyla sağlandı. Metal sektöründe sermaye, karlarını artırırken işçilere fazla mesai düştü. Metal işçileri ağırlaşan çalışma koşulları ve artan baskıya karşı 1 Mayıs’a çağırıyor.

ÜLKER İŞÇİLERİ: PATRONUN ZENGİNLİĞİNE ZENGİNLİK KATMAYA DEĞİL, 1 MAYIS’A, MÜCADELEYE ÇAĞRI

Murat Ülker, grubun 6,5 milyar dolarlık borç yeniden yapılandırmasıyla ilgili konuştu. ‘Varlıklarım borçlarımı rahatlıkla kapatır’ dedi. Varlığı olarak söz ettiği 80 fabrikada çalışan işçiler, işçi kardeşlerini Ülker’in zenginliğine zenginlik katmaya değil, 1 Mayıs’a, alanlara, mücadeleye çağırdı.

İŞÇİ AVUKATLAR KENDİ PANKARTLARIYLA 1 MAYIS’TA

1 Mayıs’a İşçi Avukatlar Merkezi kendi pankartı ile katılacak, tüm işçi avukatlar bu pankartın altında yürümeye davet ediliyor.

‘İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI AYAĞA KALKIYOR’

İş güvenliği uzmanları kendi pankartları ile 1 Mayıs’a katılıyor. İş kazalarından sorumlu tutulan, uzun sürelerde ve düşük ücretlerle güvencesiz çalışma koşullarına sahip olan iş güvenliği uzmanları, “İş güvenliği uzmanları ayağa kalkıyor” pankartıyla 1 Mayıs’a Maltepe’de TKP kortejinde katılacak.

TOPLANMA SAATLERİ VE ULAŞIM BİLGİLERİ BELİRLENDİ

TKP sekiz kent merkezinde katılacağı mitingler için toplanma saatleri, araç kalkış yer ve saat bilgilerini de belirledi.

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