'Bu Düzen Değişmeli' diyenlerden 24 Haziran öncesi büyük Ankara buluşması

Seçimlere 13 ilde, 17 bölgede bağımsız adaylarla giren Bu Düzen Değişmeli Platformu, 24 Haziran öncesi Ankara'da büyük bir buluşma gerçekleştirecek.
8 Haziran Cuma günü ODTÜ Vişnelik Tesisleri'nde yapılacak buluşmaya Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Ali Rıza Aydın ve Ankara 3. Bölge Milletvekili adayı Özge Aydemir Güney katılacak.
Buluşmada piyanist Dengin Ceyhan ve halk müziği sanatçısı Ufuk Karakoç da sahne alacak.
Ankara'da "Bu Düzen Değişmeli" diyen tüm yurttaşlar, cuma günü saat 20.00'de ODTÜ Vişnelik'te bir araya gelecek.