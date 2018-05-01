'Bu düzen değişmeli' diyenler Maltepe'de

'Bu düzen değişmeli' diyenler İstanbul Maltepe'de 1 Mayıs'ta TKP kortejinde buluştu. Kurulan kürsüden TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKG adına Ahmet Batur, sanatçı Orhan Aydın, metal işçileri adına Mustafa Tozkoparan, bilim insanı, aydın ve sanatçılar adına Cansu Fırıncı kitleye seslendi. Konuşmaların ardından kortej slogan ve marşlarla alana doğru yürüyüşe geçti.

Güncelleme (12.46): TKP korteji "Boyun Eğme memlekete sahip çık", "Kahrolsun sermaye egemenliği", "Fabrikalar tarlalar, siyasi iktidar her şey emeğin olacak" sloganlarıyla ve marşlarla yürüyor.

Güncelleme (12.26): TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan kürsüde konuşmasına başladı. Okuyan: Sadece ve sadece neden burdayız onu konuşacağım. 1 Mayıs işçi sınıfının bu düzeni değiştirme iradesidir. Sömürüye karşı çıkmadan 1 Mayıs'ı kutlamak ikiyüzlülüktür. 1 Mayıs'ı kutlayıp paralı eğitime, paralı sağlığa tamam diyemeyiz. 1 Mayıs işçi sınıfının iktidara yürüyüşüdür. Bizim yürüyüşümüz işçi sınıfının iktidara yürüyüş mücadelesidir. Daha azıyla yetinmeyeceğiz. Bugün yürüyeceğiz 24 Haziran'da Abdullah'ından Abdüllatif'ine Erdoğan'ından diğerlerine hepsinin üzerine basıp geçeceğiz. Milletvekili seçimlerinde bu duzeni değistirmek isteyenlere oy vereceğiz. Cumhurbaşkanlığında ise hepsine basıp geçersiz oy kullanacağız. Yaşasın 1 Mayıs, Yaşasın Devrim!

Metal işçileri adına Mustafa Tozkoparan konuşuyor: Türkiye işçi sınıfından somuruye boyun eğmesi 1600 lirayla çalışması isteniyor. 1600 liraya çalışırken patronların milyonlarca kazanmasını kabul etmiyoruz. İşte bu yüzden 1 Mayıstayız. Patronların işçileri düşündüğü hiç görülmüş mü? Gündüzlerinde sömürülmeyen gecelerinde aç yatılmayan bir düzen mümkün. Bunun için örgütleneceğiz. Fabrikalarda plazalarda örgütleneceğiz.

Güncelleme (12.16): TKP kürsüsünde sanatçı ve aydınlar adına Cansu Fırıncı konuşma yapıyor. İşçi sınıfından yana bilim insanlarının, sanatçıların, komünist aydınların mesajını okuyan Cansu Fırıncı şunları söyledi:

1 Mayıs alanındayız. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanında işçi sınıfının safındayız.

Düşünce özgür olmalıdır diyorlar. Evet, düşünce özgür olmalıdır. Bilim özgür olmalıdır. Sanat özgür olmalıdır. Özgürlük lafla olmaz ama… Özgür olmak için taraf olmak gerekir bu dünyada.

Düşünce özgür olmalıdır, evet. Yalan söylemek özgürlük sayılır mı peki? Türkiye ekonomisinin çok iyi gittiğini kanıtlamak için rakamlara takla attıranlar özgürlüklerini mi kullanmaktadırlar? İşçinin insanca yaşaması mı haktır, yoksa patronuna daha fazla kazanç elde etmesi mi? Bu tarafların ikisi birden haklı olamaz. Biri haklıdır öteki yanlış.

Çocuklara tecavüz edilen bir ülkede “ben işimi yapıyorum ya, gerisiyle ilgilenmem diyebilir mi bir müzisyen? Gördük işte kadınların eve kapatılmak istendiği zamanda tiyatro yapılamazmış… Fabrikalar yağmalanırken bir iktisatçı ne yapar? Muska yazmak, sülük yapıştırmak moda olmuşsa sağlık emekçisi gözlerini kapatabilir mi bu olanlara?

Biz de tarafız. 1 Mayıs’ta alanlardayız. Aklımızı ve bütün birikimimizi halkın yararına sunmaya geldik.

Bu düzen değişmelidir. Bu düzeni değiştireceğiz!

Güncelleme (12.08): TKP kortejinde saygı duruşunda bulunularak Enternasyonal Marşı okundu.

Kürsüden katılımcılara seslenen Orhan Aydın şunları söyledi: Bu düzen değişecek, mücadeleyle değişecek. Paranın padişahlığı son bulacak. Bu yalan bitecek, bu talan bitecek, bu düzen yıkılacak. Ayağa kalktık, yürüyoruz.

Türkiye Komünist Gençliği'ni temsilen Ahmet Batur konuşuyor: Üniversitelerin bölünmesi yasası üniversitelerin teslim alınması yasasıdır. Türkiye gençliği piyasacılığın gericiliğin pençesinde. Üniversitelerin bölünmesi gericidir bilim düşmanıdır.

OHAL sebebiyle şenlikleri yasaklayanlar Koç grubunun etkinliklerine izin verdiler. Ama ODTÜ'lüler onlara izin vermedi geçit vermedi. Umutsuz olanlar bir haftadır her gün direnen Gazi'ye, Beyazıt'a baksınlar. Direnen arkadaşlarımıza söz veriyoruz bu kavga bizim de kavgamızdır.

Türkiye seçim dönemine girdi. Gençlik öyle ya da böyle taraflaşsın isteniyor.

Okuyan gençler bir yandan da çalışsın isteniyor.

Sadece İstanbul’da 1,25 milyon öğrenci var.

Üniversite mezunu işsizler… Düzen partileri işsizliğe çözüm üretemez… Sınav sistemi ortada…

Türkiye’de gençlerin gerçek sorunları var. TKP dışında çözüm üreten tek bir siyasi parti yok. 24 Haziran’da bizden oy bekleyen düzen partileri avuçlarını yalar.

6. Filo’nun denize dökülüşünün 50. yılında bir kez daha ayağa kalktık. Ne mutlu ki büyük bir anti emperyalist mücadele yükseliyor. Ama emperyalist güçler dünyada ve bölgemizde büyük bir tehdit olmaya devam ediyor.

Türkiye'de gençlerin gerçek sorunları var ve TKP dışında bunlara çözüm üreten hiçbir parti yok. BU yüzde düzen partileri 24 Haziran seçimlerinde avuçlarını yalarlar.

Söz veriyoruz biz kazanacağız, emperyalizm kaybedecek.

Güncelleme (11.55): Türkiye Komünist Partisi kürsüsünden işçilere seslenilecek. Kürsüden yapılacak konuşmalar TKP'nin sosyal medya hesaplarından ve soL'dan canlı yayında izlenebilecek.

İstanbul Maltepe'de 1 Mayıs mitingi için hazırlıklar sürüyor, toplanmalar başladı.

"Ekmek için, iş için, eşitlik için, özgürlük için, kimsenin kimseyi sömürmediği bir ülke için bu düzen değişmeli" diyenler Türkiye Komünist Partisi (TKP) kortejinde buluşuyor.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) de pankartlarıyla alanda yerini almaya başladı.

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