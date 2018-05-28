'Bu Düzen Değişmeli' diyenler mahallede, işyerinde, pazarda buluşuyor

24 Haziran seçimlerine Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının ikamet ettiği 17 seçim bölgesinde aday göstererek giren Bu Düzen Değişmeli Platformu, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

24 Haziran'daki milletvekili seçimlerine bağımsız adaylarla girecek Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun seçim çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Ülkenin birçok noktasında seçim çalışmasına devam eden Platform adaylarına ilgi büyük.

Plaftormun seçim çalışmasından bazı kareler ve bilgi notları haberimizde:

İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Aydemir Güler:

Düzen değişikliği talebi halkın örgütlü gücünü artıracağı için insanların ekmeğine,işine, özgürlüğüne göz diken egemenlerin işini zorlaştıracak, krizin emekçi halkın sırtına bindirilmesini engelleyecektir #Ataşehir Küçükbakkalköy pazarı #BuDüzenDeğişmeli #Oylardüzendeğişikliğine pic.twitter.com/xjyxTZCarE — Aydemir Güler (@AydemirGuler) 27 Mayıs 2018

Yetişebildiğimiz her semtte çalışma ekipleri oluşturuyoruz. Bazen örgütlü olmanın gizemli, zor olduğu zannedilir. Ekiplerimiz asla bu önyargıları besleyecek karakterde değiller. Herkesi omuz vermeye çağırıyoruz. #Caddebostan #Kadıköy #BuDüzenDeğişmeli #Oylardüzendeğişikliğine pic.twitter.com/dq1rBXti4T — Aydemir Güler (@AydemirGuler) 27 Mayıs 2018

Bu düzeni biz değiştireceğiz!

Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1.Bölge Bağımsız Milletvekili adayı @AydemirGuler’le birlikteydik. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/qzVmFWsQcK

— Solcu Liseliler (@LiselilerSolcu) 27 Mayıs 2018

İstanbul 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Orhan Aydın:

istanbul 2. Bölge..

“Demiri oya gibi işleyip hep beraber

Hep beraber sulardan çekebilmek ağı

Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek

Yarin yanağından gayrı her şeyde

Her yerde

Hep beraber

Diyebilmek için..”#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/L71jxJUVAH — orhan aydın (@orhanaydin6) 27 Mayıs 2018

Bizi Bizden Başkası Kurtaramaz. İstanbul 2.Bölge..dillerde eşitlik, özgürlük şarkıları,yüreklerde işçinin,emekçi halkın,yoksulun Bu Düzenden Kurtulma utkusuyla sokaklardan,tezgah başlarından,meydanlardan ülke geleceğinin sesleri yükseliyor.. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/JCbab1lUMx — orhan aydın (@orhanaydin6) 26 Mayıs 2018

İstanbul 3. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Atakan Boyoğlu:

Sonraki toplantıyı daha geniş bir salonda yapacağız. #BuDüzenDeğişmeli diyenlerle büyüyoruz. pic.twitter.com/CjuIDCfIzV — Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 27 Mayıs 2018

#BuDüzenDeğişmeli diyenlerle seçim öncesi hatırası. Seçimden sonra kadrajı daha geniş almamız gerekecek. Hepimizin eline sağlık. pic.twitter.com/DULi1gakre — Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 27 Mayıs 2018

İzmir 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Deniz Arık Binbay:

Ege burası, bolluğun ve bereketin toprağı. Pazarı ayrı güzeldir, insanı ayrı. Bir de bu düzen değiştiğinde hayal edin Çeşme'yi, İzmir'i, Ege'yi.

Barış, kardeşlik ve huzur dalları uzatacağız batımıza da doğumuza da. Evet, #BuDüzenDeğişmeli. pic.twitter.com/cSlrHEIlRz — Deniz Arık Binbay (@denizarikbinbay) 27 Mayıs 2018

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çeşme şubesi tarafından Türkan Saylan anısına düzenlenen pikniğe katıldık; Türkan Saylan Parkı'nda... Aydınlık, mavi bir gökyüzünün altında yâdettik hocamızı. Ve söz verdik: #BuDüzenDeğişmeli... pic.twitter.com/adtDbwjfcA — Deniz Arık Binbay (@denizarikbinbay) 27 Mayıs 2018

İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Kemal Okuyan:

Karın tokluğuna, güvencesiz çalıştırıldığımız bu düzen değişecek!#BuDüzenDeğişmeli

Çiğli'de işçilerle buluştuk. pic.twitter.com/nvvRwtNYF9 — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 28 Mayıs 2018

Gidebildiğimiz, ulaşabildiğimiz her yerdeyiz ve #BuDüzenDeğişmeli diyoruz. Birlikte daha da güçlü ve umut doluyuz.#Kemalpaşa pic.twitter.com/kpx52jUcGp — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 27 Mayıs 2018

Emekçilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Yamanlar ve Çamkıran pazarındaydık.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/cxt7MfcSDi — Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 27 Mayıs 2018

Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Ali Rıza Aydın:

Seyranbağları seçim çalışmamız ilgiyle karşılanıyor. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/AKT78gssGW — Ali Rıza Aydın (@AliRizaAyd) 27 Mayıs 2018

Ankara 3. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Özge Aydemir Güney:

#Budüzendeğişmeli diyenler çalışıyor. Umudu ilmek ilmek örüyorlar.. pic.twitter.com/T3ic06PaAn — Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 27 Mayıs 2018

Ostim'de çalıştığım fabrikadaki işçiler de #BuDüzenDeğişmeli diyor :) pic.twitter.com/wRzRApU2mB — Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 25 Mayıs 2018

Ankara'da yediden yetmişe görev başındayız :) #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/Fv0hqFqfZ3 — Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 24 Mayıs 2018

Eskişehir Bağımsız Milletvekili adayı Oktay Yolsever

Halk sahneye çıkmadıkça sahte kurtarıcılar umudumuzu sömürmeye devam edecek. Türkiye halkının sahneye çıkmasının zamanı geldi. #BuDüzenDeğişmeli diyenler, emekçi halkımızı kol kola aydınlık bir Türkiye için sahneye çağırıyor. pic.twitter.com/kq95Cods0N — Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 21 Mayıs 2018

Bugün Adalar'da, Espark önünde ve Doktorlar Caddesi'nde seçim çalışmamızı yaptık. Cadde cadde, sokak sokak bu düzeni değiştireceğiz. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/bMOZWfahBk — Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 27 Mayıs 2018

Doktorlar Caddesi’nde seçim çalışmamızı gerçekleştirdik. Oylar #BuDüzenDeğişmeli diyenlere! pic.twitter.com/JXrf2d5Gtq — Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 26 Mayıs 2018

Konya Bağımsız Milletvekili adayı Lütfi Dilek:

Konya İş bankası önünde,Konya Bağımsız Milletvekili Adayı Lütfi Dilek'in katılımıyla Boyun Eğme gazetesini ve bildirilerimizi halkımızla buluşturduk. #BuDüzenDeğişmeli #konya pic.twitter.com/nSmMM6IkHL — Lütfi Dilek (@lutfidilek1) 26 Mayıs 2018

Adana Bağımsız Milletvekili Adayı Tuğçe Sezen Gedik:

Yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik üreten #BuDüzenDeğişmeli diyoruz. Bildirilerimiz ve Boyun Eğme gazetemizle Baraj Yolu'ndaydık. pic.twitter.com/sZPpB55gMe — Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 26 Mayıs 2018

Seçim çalışmaları kapsamında Boyun Eğme gazetesiyle, Beyazevler Mahallesi'ndeydik.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/Nm2llB5Sv0 — Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 25 Mayıs 2018

Bu Düzen Değişmeli diyenler kavgayı büyütüyor: Ya ayağa kalkacağız ya altında kalacağız!#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/GfuTz0mwd6 — Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 25 Mayıs 2018

Antalya Bağımsız Milletvekili Adayı Sevinç İlkuçan Sertbarut:

Mevcut düzen Türkiye’yi uçuruma sürüklüyor. Bu düzeni değiştirmedikçe, işsizliği ortadan kaldırmadıkça, şeker fabrikalarını kamulaştırmadıkça bize rahat yok. Antalya’da seçim çalışmalarımız devam ediyor. Oylar Sevinç (İlkuçan) Sertbarut’a ! #BuDüzenDeğişmeli #Gezi5Yaşında pic.twitter.com/25KYwxcjPp — Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 27 Mayıs 2018

Seçim çalışmalarımız için bugün Şirinyalı Semt pazarındaydık. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/9cGTLtPI3a — Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 26 Mayıs 2018

Gücünü alternatifsizlikten alan düzen partilerinin yerine, emekçi halka başka bir alternatifi daha anlatıyoruz : Düzen değişikliği. Antalya kapalı yolda seçim çalışmalarımız devam ediyor. Oylar sosyalizmin adaylarına ! pic.twitter.com/p2HrdeZNNd — Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 26 Mayıs 2018

Kocaeli Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan:

Akşam saat 20:00-00:00 saatleri arasında açtığımız çadırımıza yoğun ilgi vardı. Seçime kadar her cuma ve cumartesi akşamı Eski Çarşı’da Tarihi Çeşme önünde olacağız. #BuDüzenDeğişmeli #BoyunEğme @DuzenDegismeli pic.twitter.com/JIltzLumbt — mustafa tozkoparan (@mtozkoparan1) 26 Mayıs 2018

Seçim çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 15:00-23:00 vardiyası çıkışında 6 dönem boyunca sendika temsilciliğini yaptığım Sarkuysan önündeydik. Seçim bildirimizi ve Boyun Eğme dergimizi eski iş arkadaşlarıma ulaştırdık. #BoyunEğme #BuDüzenDeğişmeli @DuzenDegismeli pic.twitter.com/tbf7o0UbJg — mustafa tozkoparan (@mtozkoparan1) 24 Mayıs 2018

Bursa 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Salih Çam:

Bu Düzen Değişmeli Platformu #Bursa 1. bölge bağımsız milletvekili adayımız Salih Çam Bursa Tabip Odasını ziyaret etti. #BuDüzenDeğişmeli @DuzenDegismeli pic.twitter.com/G1nuprxCgL — Salih Çam - Bursa 1. Bölge Bağımsız MV Adayı (@salihcambursa) 24 Mayıs 2018

Setbaşı’nda seçim çalışmalarımıza başladık. Oylar #BuDüzenDeğişmeli diyenlere! pic.twitter.com/6MfHy8DOtf — Salih Çam - Bursa 1. Bölge Bağımsız MV Adayı (@salihcambursa) 20 Mayıs 2018

Çanakkale Bağımsız Milletvekili adayı Berna Ersoy:

Ayvacık'ta düzenlenen Geleneksel Ayvacık Panayırı'ndayız.

Çanakkale'nin dört bir yanına Bu Düzen Değişmeli diyenlerin sesini taşımaya kararlıyız.

Karanlıktan, yoksulluktan, çaresizlikten çıkış belli #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/RRCu5lFvvq — Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 27 Mayıs 2018

Barış Kordunu'nundayız. Çanakkalelilerle birlikteyiz.

Seçeneksiz olmadıklarını, eşitliğin ve özgürlüğün sesini yükseltiyoruz.

Hep beraber, omuz omuza bu düzeni mutlaka değiştireceğiz.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/PiC9D7tzvh — Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 26 Mayıs 2018

Madem patronların dolar borcunu sabitleyebiliyorlar, halkın kullandığı temel tüketim mallarının da fiyatını sabitlesinler!

Yaparlar mı? Hayır! Çünkü bu düzen patronların düzeni.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/S5tpvhQFKG — Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 25 Mayıs 2018

Mersin Bağımsız Milletvekili adayı Derya Demir:

Hepimiz bu düzenden şikayetçiyiz! Hepimiz mutsuzuz; ne iş güvencemiz var ne de yaşam! Kısacık hayatımızda hayallerimizi hep öteliyoruz; çünkü o kazandığımız üç beş kuruş asgari geçimimizi sağlamaya bile yetmiyor!Yaparsak biz yapacağız; başka bir kurtarıcı yok! #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/9GsqbVvGgY — Derya Demir (@MARTIDERYA) 27 Mayıs 2018

Grev hakları gasp edilen Petrol - İş Sendikasına üye Soda Sanayi işçileri fabrikayı işgal ettiler. Çünkü grev haktır, yasaklanamaz! AKP' nin OHAL' i patronların güvencesi; bu düzenin her hali emekçilerin çilesi #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/Ohui3n9xIP — Derya Demir (@MARTIDERYA) 23 Mayıs 2018

Tekirdağ Bağımsız Milletvekili adayı Turan Arslan:

Mezun olduğum okulun öğrencileri ile buluşuyoruz :) Bekleriz pic.twitter.com/kPMPd6FaQE — Turan Arslan (@TuranArslan59) 28 Mayıs 2018

Eğitim - Sen Tekirdağ lokalinde eğitim emekçisi yurttaşlar ve öğrencilerle bir araya geldik. Eğitim emekçileri ile KHK 'lari ve eğitimde gericilesmeyi konuştuk. pic.twitter.com/CxRTU7Im1T — Turan Arslan (@TuranArslan59) 27 Mayıs 2018

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili adayı Selahattin Turğa