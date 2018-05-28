'Bu Düzen Değişmeli' diyenler mahallede, işyerinde, pazarda buluşuyor

24 Haziran seçimlerine Türkiye nüfusunun yarısından fazlasının ikamet ettiği 17 seçim bölgesinde aday göstererek giren Bu Düzen Değişmeli Platformu, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Pazartesi, 28 Mayıs 2018 12:45

24 Haziran'daki milletvekili seçimlerine bağımsız adaylarla girecek Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun seçim çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Ülkenin birçok noktasında seçim çalışmasına devam eden Platform adaylarına ilgi büyük.

Plaftormun seçim çalışmasından bazı kareler ve bilgi notları haberimizde:

İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Aydemir Güler:

İstanbul 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Orhan Aydın:

İstanbul 3. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Atakan Boyoğlu:

İzmir 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Deniz Arık Binbay:

İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Kemal Okuyan:

Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Ali Rıza Aydın:

Ankara 3. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Özge Aydemir Güney:

  Eskişehir Bağımsız Milletvekili adayı Oktay Yolsever

Konya Bağımsız Milletvekili adayı Lütfi Dilek:

Adana Bağımsız Milletvekili Adayı Tuğçe Sezen Gedik:

Antalya Bağımsız Milletvekili Adayı Sevinç İlkuçan Sertbarut:

Kocaeli Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan:

Bursa 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Salih Çam:

Çanakkale Bağımsız Milletvekili adayı Berna Ersoy:

Mersin Bağımsız Milletvekili adayı Derya Demir:

Tekirdağ Bağımsız Milletvekili adayı Turan Arslan:

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili adayı Selahattin Turğa

 