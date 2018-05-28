'Bu Düzen Değişmeli' diyenler mahallede, işyerinde, pazarda buluşuyor

24 Haziran'daki milletvekili seçimlerine bağımsız adaylarla girecek Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun seçim çalışması tüm hızıyla devam ediyor.
Ülkenin birçok noktasında seçim çalışmasına devam eden Platform adaylarına ilgi büyük.
Plaftormun seçim çalışmasından bazı kareler ve bilgi notları haberimizde:
İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Aydemir Güler:
Düzen değişikliği talebi halkın örgütlü gücünü artıracağı için insanların ekmeğine,işine, özgürlüğüne göz diken egemenlerin işini zorlaştıracak, krizin emekçi halkın sırtına bindirilmesini engelleyecektir #Ataşehir Küçükbakkalköy pazarı #BuDüzenDeğişmeli #Oylardüzendeğişikliğine pic.twitter.com/xjyxTZCarE
— Aydemir Güler (@AydemirGuler) 27 Mayıs 2018
Yetişebildiğimiz her semtte çalışma ekipleri oluşturuyoruz. Bazen örgütlü olmanın gizemli, zor olduğu zannedilir. Ekiplerimiz asla bu önyargıları besleyecek karakterde değiller. Herkesi omuz vermeye çağırıyoruz. #Caddebostan #Kadıköy #BuDüzenDeğişmeli #Oylardüzendeğişikliğine pic.twitter.com/dq1rBXti4T
— Aydemir Güler (@AydemirGuler) 27 Mayıs 2018
Bu düzeni biz değiştireceğiz!
Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1.Bölge Bağımsız Milletvekili adayı @AydemirGuler’le birlikteydik. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/qzVmFWsQcK
— Solcu Liseliler (@LiselilerSolcu) 27 Mayıs 2018
İstanbul 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Orhan Aydın:
istanbul 2. Bölge..
“Demiri oya gibi işleyip hep beraber
Hep beraber sulardan çekebilmek ağı
Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek
Yarin yanağından gayrı her şeyde
Her yerde
Hep beraber
Diyebilmek için..”#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/L71jxJUVAH
— orhan aydın (@orhanaydin6) 27 Mayıs 2018
Bizi Bizden Başkası Kurtaramaz.
İstanbul 2.Bölge..dillerde eşitlik, özgürlük şarkıları,yüreklerde işçinin,emekçi halkın,yoksulun Bu Düzenden Kurtulma utkusuyla sokaklardan,tezgah başlarından,meydanlardan ülke geleceğinin sesleri yükseliyor.. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/JCbab1lUMx
— orhan aydın (@orhanaydin6) 26 Mayıs 2018
İstanbul 3. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Atakan Boyoğlu:
#Bağcılar'dan. Emekçi mahallerinde ne dediğimizi bilmeyen kalmayacak. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/rgb1UMts0a
— Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 27 Mayıs 2018
Sonraki toplantıyı daha geniş bir salonda yapacağız. #BuDüzenDeğişmeli diyenlerle büyüyoruz. pic.twitter.com/CjuIDCfIzV
— Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 27 Mayıs 2018
#BuDüzenDeğişmeli diyenlerle seçim öncesi hatırası. Seçimden sonra kadrajı daha geniş almamız gerekecek. Hepimizin eline sağlık. pic.twitter.com/DULi1gakre
— Atakan Boyoğlu (@atakanboyoglu) 27 Mayıs 2018
İzmir 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Deniz Arık Binbay:
Gidebildiğimiz, ulaşabildiğimiz her yerdeyiz. Ve #BuDüzenDeğişmeli diyoruz. #izmir #buca #hatay pic.twitter.com/cBrU7Yoxif
— Deniz Arık Binbay (@denizarikbinbay) 28 Mayıs 2018
Ege burası, bolluğun ve bereketin toprağı. Pazarı ayrı güzeldir, insanı ayrı.
Bir de bu düzen değiştiğinde hayal edin Çeşme'yi, İzmir'i, Ege'yi.
Barış, kardeşlik ve huzur dalları uzatacağız batımıza da doğumuza da.
Evet, #BuDüzenDeğişmeli. pic.twitter.com/cSlrHEIlRz
— Deniz Arık Binbay (@denizarikbinbay) 27 Mayıs 2018
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çeşme şubesi tarafından Türkan Saylan anısına düzenlenen pikniğe katıldık; Türkan Saylan Parkı'nda...
Aydınlık, mavi bir gökyüzünün altında yâdettik hocamızı.
Ve söz verdik: #BuDüzenDeğişmeli... pic.twitter.com/adtDbwjfcA
— Deniz Arık Binbay (@denizarikbinbay) 27 Mayıs 2018
İzmir 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Kemal Okuyan:
Karın tokluğuna, güvencesiz çalıştırıldığımız bu düzen değişecek!#BuDüzenDeğişmeli
Çiğli'de işçilerle buluştuk. pic.twitter.com/nvvRwtNYF9
— Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 28 Mayıs 2018
Gidebildiğimiz, ulaşabildiğimiz her yerdeyiz ve #BuDüzenDeğişmeli diyoruz. Birlikte daha da güçlü ve umut doluyuz.#Kemalpaşa pic.twitter.com/kpx52jUcGp
— Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 27 Mayıs 2018
Emekçilerin sesi olmaya devam edeceğiz. Yamanlar ve Çamkıran pazarındaydık.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/cxt7MfcSDi
— Kemal Okuyan (@OkuyanKemal) 27 Mayıs 2018
Ankara 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı Ali Rıza Aydın:
Seyranbağları seçim çalışmamız ilgiyle karşılanıyor. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/AKT78gssGW
— Ali Rıza Aydın (@AliRizaAyd) 27 Mayıs 2018
Esat dörtyol'da "Bu Düzen Değişmeli" diyenlerle buluştuk. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/DfvbSrIZg4
— Ali Rıza Aydın (@AliRizaAyd) 26 Mayıs 2018
Ankara 3. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Özge Aydemir Güney:
#Budüzendeğişmeli diyenler çalışıyor. Umudu ilmek ilmek örüyorlar.. pic.twitter.com/T3ic06PaAn
— Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 27 Mayıs 2018
Ostim'de çalıştığım fabrikadaki işçiler de #BuDüzenDeğişmeli diyor :) pic.twitter.com/wRzRApU2mB
— Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 25 Mayıs 2018
Ankara'da yediden yetmişe görev başındayız :) #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/Fv0hqFqfZ3
— Özge Aydemir Güney (@ozgeaydemrguney) 24 Mayıs 2018
Eskişehir Bağımsız Milletvekili adayı Oktay Yolsever
Halk sahneye çıkmadıkça sahte kurtarıcılar umudumuzu sömürmeye devam edecek. Türkiye halkının sahneye çıkmasının zamanı geldi. #BuDüzenDeğişmeli diyenler, emekçi halkımızı kol kola aydınlık bir Türkiye için sahneye çağırıyor. pic.twitter.com/kq95Cods0N
— Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 21 Mayıs 2018
Bugün Adalar'da, Espark önünde ve Doktorlar Caddesi'nde seçim çalışmamızı yaptık. Cadde cadde, sokak sokak bu düzeni değiştireceğiz. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/bMOZWfahBk
— Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 27 Mayıs 2018
Doktorlar Caddesi’nde seçim çalışmamızı gerçekleştirdik. Oylar #BuDüzenDeğişmeli diyenlere! pic.twitter.com/JXrf2d5Gtq
— Oktay Yolsever (Eskişehir Bağımsız MV Adayı) (@OktayYolsever) 26 Mayıs 2018
Konya Bağımsız Milletvekili adayı Lütfi Dilek:
Konya İş bankası önünde,Konya Bağımsız Milletvekili Adayı Lütfi Dilek'in katılımıyla Boyun Eğme gazetesini ve bildirilerimizi halkımızla buluşturduk. #BuDüzenDeğişmeli #konya pic.twitter.com/nSmMM6IkHL
— Lütfi Dilek (@lutfidilek1) 26 Mayıs 2018
Konya'da mücadele etmek Sinekten yağ çıkarmaya benzer biz o yağı çoğaltacağız,İnanın! #BuDüzeneğişmeli #BuDüzenDeğişecek #MilletvekiliAdayları pic.twitter.com/6VgCnMzpoC
— Lütfi Dilek (@lutfidilek1) 22 Mayıs 2018
Adana Bağımsız Milletvekili Adayı Tuğçe Sezen Gedik:
Yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik üreten #BuDüzenDeğişmeli diyoruz. Bildirilerimiz ve Boyun Eğme gazetemizle Baraj Yolu'ndaydık. pic.twitter.com/sZPpB55gMe
— Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 26 Mayıs 2018
Seçim çalışmaları kapsamında Boyun Eğme gazetesiyle, Beyazevler Mahallesi'ndeydik.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/Nm2llB5Sv0
— Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 25 Mayıs 2018
Bu Düzen Değişmeli diyenler kavgayı büyütüyor: Ya ayağa kalkacağız ya altında kalacağız!#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/GfuTz0mwd6
— Tuğçe Sezen Gedik (@TugceSezenGedik) 25 Mayıs 2018
Antalya Bağımsız Milletvekili Adayı Sevinç İlkuçan Sertbarut:
Mevcut düzen Türkiye’yi uçuruma sürüklüyor. Bu düzeni değiştirmedikçe, işsizliği ortadan kaldırmadıkça, şeker fabrikalarını kamulaştırmadıkça bize rahat yok. Antalya’da seçim çalışmalarımız devam ediyor. Oylar Sevinç (İlkuçan) Sertbarut’a ! #BuDüzenDeğişmeli #Gezi5Yaşında pic.twitter.com/25KYwxcjPp
— Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 27 Mayıs 2018
Seçim çalışmalarımız için bugün Şirinyalı Semt pazarındaydık. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/9cGTLtPI3a
— Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 26 Mayıs 2018
Gücünü alternatifsizlikten alan düzen partilerinin yerine, emekçi halka başka bir alternatifi daha anlatıyoruz : Düzen değişikliği. Antalya kapalı yolda seçim çalışmalarımız devam ediyor. Oylar sosyalizmin adaylarına ! pic.twitter.com/p2HrdeZNNd
— Sevinç (İlkuçan) Sertbarut - Bağımsız MV Adayı (@sevincsertbarut) 26 Mayıs 2018
Kocaeli Bağımsız Milletvekili adayı Mustafa Tozkoparan:
Bugün Darıca’da kahve toplantıdayız. Seçim döneminde Darıca’da neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. #BuDüzenDeğişmeli #BoyunEğme @DuzenDegismeli pic.twitter.com/gGqzq2F5ta
— mustafa tozkoparan (@mtozkoparan1) 27 Mayıs 2018
Akşam saat 20:00-00:00 saatleri arasında açtığımız çadırımıza yoğun ilgi vardı. Seçime kadar her cuma ve cumartesi akşamı Eski Çarşı’da Tarihi Çeşme önünde olacağız. #BuDüzenDeğişmeli #BoyunEğme @DuzenDegismeli pic.twitter.com/JIltzLumbt
— mustafa tozkoparan (@mtozkoparan1) 26 Mayıs 2018
Seçim çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 15:00-23:00 vardiyası çıkışında 6 dönem boyunca sendika temsilciliğini yaptığım Sarkuysan önündeydik. Seçim bildirimizi ve Boyun Eğme dergimizi eski iş arkadaşlarıma ulaştırdık. #BoyunEğme #BuDüzenDeğişmeli @DuzenDegismeli pic.twitter.com/tbf7o0UbJg
— mustafa tozkoparan (@mtozkoparan1) 24 Mayıs 2018
Bursa 1. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı Salih Çam:
Bu Düzen Değişmeli Platformu #Bursa 1. bölge bağımsız milletvekili adayımız Salih Çam Bursa Tabip Odasını ziyaret etti. #BuDüzenDeğişmeli @DuzenDegismeli pic.twitter.com/G1nuprxCgL
— Salih Çam - Bursa 1. Bölge Bağımsız MV Adayı (@salihcambursa) 24 Mayıs 2018
Setbaşı’nda seçim çalışmalarımıza başladık. Oylar #BuDüzenDeğişmeli diyenlere! pic.twitter.com/6MfHy8DOtf
— Salih Çam - Bursa 1. Bölge Bağımsız MV Adayı (@salihcambursa) 20 Mayıs 2018
Çanakkale Bağımsız Milletvekili adayı Berna Ersoy:
Ayvacık'ta düzenlenen Geleneksel Ayvacık Panayırı'ndayız.
Çanakkale'nin dört bir yanına Bu Düzen Değişmeli diyenlerin sesini taşımaya kararlıyız.
Karanlıktan, yoksulluktan, çaresizlikten çıkış belli #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/RRCu5lFvvq
— Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 27 Mayıs 2018
Barış Kordunu'nundayız. Çanakkalelilerle birlikteyiz.
Seçeneksiz olmadıklarını, eşitliğin ve özgürlüğün sesini yükseltiyoruz.
Hep beraber, omuz omuza bu düzeni mutlaka değiştireceğiz.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/PiC9D7tzvh
— Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 26 Mayıs 2018
Madem patronların dolar borcunu sabitleyebiliyorlar, halkın kullandığı temel tüketim mallarının da fiyatını sabitlesinler!
Yaparlar mı? Hayır! Çünkü bu düzen patronların düzeni.#BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/S5tpvhQFKG
— Berna ERSOY -Çanakkale Bağımsız Milletvekili Adayı (@bernayalcnersoy) 25 Mayıs 2018
Mersin Bağımsız Milletvekili adayı Derya Demir:
Hepimiz bu düzenden şikayetçiyiz! Hepimiz mutsuzuz; ne iş güvencemiz var ne de yaşam! Kısacık hayatımızda hayallerimizi hep öteliyoruz; çünkü o kazandığımız üç beş kuruş asgari geçimimizi sağlamaya bile yetmiyor!Yaparsak biz yapacağız; başka bir kurtarıcı yok! #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/9GsqbVvGgY
— Derya Demir (@MARTIDERYA) 27 Mayıs 2018
Grev hakları gasp edilen Petrol - İş Sendikasına üye Soda Sanayi işçileri fabrikayı işgal ettiler. Çünkü grev haktır, yasaklanamaz! AKP' nin OHAL' i patronların güvencesi; bu düzenin her hali emekçilerin çilesi #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/Ohui3n9xIP
— Derya Demir (@MARTIDERYA) 23 Mayıs 2018
Tekirdağ Bağımsız Milletvekili adayı Turan Arslan:
Mezun olduğum okulun öğrencileri ile buluşuyoruz :) Bekleriz pic.twitter.com/kPMPd6FaQE
— Turan Arslan (@TuranArslan59) 28 Mayıs 2018
Eğitim - Sen Tekirdağ lokalinde eğitim emekçisi yurttaşlar ve öğrencilerle bir araya geldik. Eğitim emekçileri ile KHK 'lari ve eğitimde gericilesmeyi konuştuk. pic.twitter.com/CxRTU7Im1T
— Turan Arslan (@TuranArslan59) 27 Mayıs 2018
Tekirdağ Süleymanpaşa Sahil çalışmasındayız. #BuDüzenDeğişmeli pic.twitter.com/PUJsFCFG48
— Turan Arslan (@TuranArslan59) 27 Mayıs 2018
Diyarbakır Bağımsız Milletvekili adayı Selahattin Turğa