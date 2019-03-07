BTK'dan 'Momo' uyarısı: Çocukları hedef alıyor

Çocukları intihara sürükleyen oyun olarak bilinen Mavi Balina'nın ardından şimdi de Momo adlı oyun tartışma konusu oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'sanal zorbalık içeren bu oyunların özellikle küçük yaştaki çocukları hedef aldığı' açıklandı.

Birçok çocuğun intihar etmesine neden olan Mavi Balina adlı oyunun ardından şimdi de Momo adlı oyun tartışma konusu oldu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Mavi Balina, Momo gibi oyunları oynayan çocuklarda depresyon, kaygı bozuklukları, davranış sorunları ve suça eğilim artıyor. Sanal zorbalık içeren bu oyunlar özellikle küçük yaştaki çocukları hedef alıyor" dedi.

BTK'dan yapılan açıklamaya göre, son günlerde adından söz ettiren, büyük gözleri, uzun saçları ve sıra dışı görüntüsüyle korku filmi karakterini andıran "Momo" adlı bir çizim, çocukları tehdit ediyor. İnternette video izlerken ekranda beliren "Momo", çocukların kendilerine zarar vermesine yönelik bazı direktifler veriyor. Dünyada çok sayıda gencin bu oyun yüzünden intihar ettiği belirtiliyor.