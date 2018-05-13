BTK 'T A M A M'ı hedef aldı: Gerekeni yapabilecek durumdayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' sözleri sonrası sosyal medyada 2 milyondan fazla 'T A M A M' mesajı atılmıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, ‘Tamam’ mesajı atanları hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Şayet bir gün milletimiz ‘Tamam’ derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” sözlerinden sonra sosyal medyada 2 milyondan fazla "T A M A M" mesajı paylaşılmıştı.

Erdoğan'a verilen yanıtı BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan hedef aldı.

Habertürk’ten Esra Nehir’e konuşan BTK başkanı, “Ciddi anlamda profesyonel bir manipülasyona işaret ediyor. Engelleme teknik olarak yapabileceğimiz bir şey ama biz bununla ön planda olmak istemiyoruz. Bizden böyle bir reaksiyon almak için yapıyorlar, ‘Engelleriz’ lafını duymak istiyorlar. Dezenformasyon konusunda şimdilik sadece uyarı yapıyoruz. Seçim süreçlerinin işletilmesinden YSK sorumlu. YSK buna karar verirse biz de teknik olarak uygularız. Bize görev düşerse, manipülasyon ön plana çıkarsa, sonuna kadar yapmamız gerekeni yapabilecek durumdayız" dedi.