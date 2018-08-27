Brunson'un avukatı yeni adımlarını açıkladı

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, 'Taleplerimizin, bu haliyle İzmir 2. ve 3. ağır ceza mahkemeleri arasında gidip geleceğini anlıyoruz. Bunun üzerine gerekçeli kararın elimize gelmesinden sonra 1 ay içinde bireysel başvurusu için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz' dedi.

İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'tan yeni bir açıklama geldi. Halavurt, yerel mahkeme süreçlerinin tamamlanmasından sonra 1 ay içinde AYM'ye bireysel başvuruda bulunacaklarını açıkladı. DHA'ya konuşan avukat Havavurt, "Taleplerimizin, bu haliyle İzmir 2'nci ve 3'üncü ağır ceza mahkemeleri arasında gidip geleceğini anlıyoruz. Bunun üzerine gerekçeli kararın elimize gelmesinden sonra 1 ay içinde bireysel başvurusu için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" diye konuştu.