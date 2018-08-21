'Brunson'ı bizden daha fazla sevenle işimiz yok'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerin zamanında, 31 Mart 2019'da yapılması gerektiğini söylerken ABD-Türkiye gerilimine ilişkin olarak da 'Brunson'ı bizden daha fazla sevenle bizim işimiz yok' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Özellikle mahalli idareler seçimlerini gündeme taşıyorlar, bu doğru değildir" derken ABD-Türkiye gerilimine ilişkin olarak, "Brunson'ı bizden daha fazla sevenle bizim işimiz yok" ifadesini kullandı.

Bayram namazı sonrası gazetecilere kısa bir açıklama yapan MHP lideri Bahçeli, yerel seçimlerin öne alınması hakkında, şunları söyledi:

"Bazı çevreler erken seçimi gündeme getiriyor. Özellikle mahalli idareler seçimlerini gündeme taşıyorlar, bu doğru değildir. Geçmişte erken seçimi düşünen bir siyasi hareket olarak, şimdi 31 Mart 2019'da en geç mahalli idareler seçiminin yapılması lazımdır. 1 Ocak 2019'da Türkiye seçim sürecine girmiş olacaktır. Zaman çok dardır. Siyasi partiler arasında partiler arası ittifak söz konusu olmaz."

Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'de ev hapsinde tutulan papaz Brunson'a ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine, "Brunson'ı bizden daha fazla sevenle bizim işimiz yok" dedi.

Trump, Türkiye'nin korkunç bir hata yaptığını belirterek, Brunson'ın serbest bırakılması için Türkiye'ye herhangi bir taviz verilmeyeceğini söylemişti.