Brunson uçtu gitti, gerekçeli karar açıklandı: FETÖ ile paralel

ABD’li rahip Andrew Brunson hakkında 124 sayfalık gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, Brunson’ın ‘FETÖ’nün hiyerarşisinde bulunmadığını ancak ‘kazan-kazan’ prensibiyle hareket ederek ‘örgüte yardım ettiğini’ ve ‘örgütten yardım aldığını’ belirtti. Casusluk suçlamasına ilişkinse yeterli delil bulunamadığı ifade edildi.

İzmir’de “FETÖ” ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'la ilgili gerekçeli karar açıklandı.

124 sayfalık gerekçeli kararda, Brunson'ın “kazan kazan” prensibiyle hareket ederek “Fethullahçı Terör Örgütü”nden (FETÖ) yardım aldığı ve bu örgütle işbirliği içerisinde olduğu, örgütün hiyerarşisinde bulunmadığı ancak örgüte yardım ettiği belirtildi.

15 TEMMUZ'LA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Andrew Craig Brunson'ın, çok sayıda örgüt mensubuyla bağlantısı olduğuna işaret edilen kararda, Brunson’ın mesajlarının içeriğinin "sanığın 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü ile ilgili düşüncelerini ve bu bakış açısının FETÖ ile paralelliğini ortaya koyması” bakımından altını çizen mahkeme “Sanığın, darbe sonrası devletin bütün siyasi organları, kendi içindeki terör hücrelerine karşı gelen Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet kuvvetleri, yargı organları ve diğer kamu, kurum ve kuruluşları ile topyekûn ortaya koymuş olduğu tedbirleri tasfiye olarak nitelemesi bir yana demokratik bir sistemde halkın büyük çoğunluğunun oylarıyla seçilmiş bir hükümete ve dahası tüm siyasi aktörleri içerisinde bulunduran ve bütün Türk milletini temsil eden TBMM'ye karşı gerçekleştirilmiş bir darbe girişiminin başarısızlığından ortaya çıkan sonucu 'tek adam' yönetimine doğru bir hız kazanma olarak değerlendirildiği her türlü izahtan yoksundur" denildi.

'KİLİSEDEKİ SURİYELİ MÜLTECİLER RAHATSIZLIK DUYDU'

Brunson öncülüğünde kurulan “Kürt Kilisesi'nin Suriyeli mültecilerin dil bilmezlik sorununu aşmak için oluşturulmuş bir pratikten daha fazla anlam taşıdığı” belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:

"(Kilisede) YPG/PKK terör örgütleri özgürlük savaşçıları olarak tanıtılmaktadır. Türkiye'nin milli misak ile belirlenen sınırları içerisinde kalan topraklarının en azından bir kısmını Kürdistan olarak kabul eden anlayışı kilise katılanlarına empoze edilmiştir. Halkların kendi kaderlerini tayin etme haklarının bulunduğu şeklindeki evrensel söylemlerin popülist çekiciliği kullanılarak açık açık bu örgütlerin desteklenmesi gerektiğinin dillendirildiği kabul edilmiştir.”

Brunson’ın kilisesinde “etnik bir kimliği sözde eğitime aldığı” belirtilerek "Geldikleri yerde bu örgütün (YPG/PKK) zulmüne uğramış bazı Suriyeli mültecilerin dahi kilisede PKK terör örgütüne verilen destekten rahatsızlık duyarak kilisedeki toplantılara katılmaktan vazgeçtikleri anlaşılmıştır. Böyle siyasi bir mülahazanın egemen olduğu kilisede sanığın ve destek verdiği kişilerin dini öğreticiliğini aşan gayelerinin olduğu, tıpkı FETÖ ile olduğu gibi 'kazan kazan' prensibi ile PKK terör örgütü ve uzantıları ile girdiği iletişim ve etkileşim içinde bu örgütlere yardım ettiği kabul edilmiştir" denildi.

‘CASUSLUK İÇİN YETERLİ DELİL YOK’

Brunson'a isnat edilen “Siyasal ve askeri casusluk” suçlamasına ilişkin yeterli delil bulunmadığının da belirtildiği kararda, "Sonuç olarak sanık hakkında, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' eylemi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220/6 maddesi delaletiyle, TCK'nin 314/2. maddesi uyarınca ve 'Siyasi veya askeri casusluk' eylemi nedeniyle TCK'nin 328/1. maddesi uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de yukarıda ayrıntıları ve delilleri ile birlikte tartışılan eylemleri bütünün TCK'nin 220/7 maddesinde düzenlenmiş bulunan, 'Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçunu oluşturacağı kanaatine varılmıştır" görüşüne yer verildi.

“FETÖ” ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıla kadar hapis cezası istenen ABD rahip Andrew Craig Brunson, 12 Ekim'de görülen karar duruşmasında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası almış, hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılarak serbest bırakılmıştı.