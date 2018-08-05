'Brunson takas edilecek...'

Rahip Brunson'un ABD'de tutuklu bulunan Hakan Atilla ile takas edileceği ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Aslı Aydıntaşbaş, Rahip Brunson'un ABD'de tutuklu bulunan Hakan Atilla ile takas edileceği ileri sürüldü.

"Amerikalı din adamı Andrew Brunson’un ülkesine gönderilmesi karşılığında New York’taki Zarrab davasında ceza alan Hakan Atilla, Türkiye’ye gönderilecek" iddiasında bulunan Aydıntaşbaş, "Zamanlama konusunda pazarlıklar hâlâ devam ediyor. Hukuki statüleri farklı olsa da, iki adamın da ülkesine dönmesi, kamuoyu nezdinde ‘siyasi zafer’ olarak algılanabilecek adımlar. Trump yönetimi açısından kendi tabanında sembol haline gelen papazın ülkesine dönmesi, Ankara açısından ise defalarca ‘siyasi rehine’ olarak tanımladığı Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın ‘suçlu iade anlaşması’ çerçevesinde Türkiye’ye transferi, krizi çözmek için tasarlanan birinci adım" ifadelerini kullandı.