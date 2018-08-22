Brunson krizinde yeni adım belli oldu: Piyasaların nefesi yeterse...

Rahip Brunson krizi ve ABD'nin yaptırım kararının ardından atılacak yeni adım belli oldu.

ABD'nin rahip Brunson krizi sonrası Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alması ve dövizdeki yükselişin ardından atılacak yeni adım merak konusu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir hüküm vermesi ya da Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kapsamında kapıyı açması İskender’in kılıcı gibi düğümü çözer" dedi, Mehmet Altan davasını örnek gösterdi.

Selvi, Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, “Üst mahkemenin ret kararı tebliğ edildikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne müracaat edeceğiz. Bunun için hazırlıklar yapıyoruz” dediğini aktardı.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

RAHİP Brunson’la ilgili dava yeni bir hukuki zemine taşınıyor.

Üst mahkeme tarafından adli kontrol şartının kaldırılması talebi reddedilen Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, “Üst mahkemenin ret kararı tebliğ edildikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne müracaat edeceğiz. Bunun için hazırlıklar yapıyoruz” dedi. Brunson’la ilgili başvuruda Mehmet Altan kararında olduğu gibi bir yöntem izlenecek.

AYM Mehmet Altan’ın “kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine” karar vermişti. Mehmet Altan kararı Brunson için örnek oldu. Avukat İsmail Cem Halavurt 2 yıldır tutuklu olan Brunson için AYM’ye kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı ile ifade özgürlüğünün ihlali kapsamında bireysel başvuruda bulunacak.

Anayasa Mahkemesi’nin de olumsuz karar vermesi durumunda Brunson davası AİHM’ye taşınacak. Avukat İsmail Cem Halavurt, “AİHM’ye gitmek için iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi’nden umutluyuz ama orada da reddedilirse tereddütsüz AİHM’ye gideceğiz” dedi.

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Normal süreçte Brunson davası 12 Ekim’de görülecek. Tabi o zamana kadar piyasaların nefesi yeterse... Bu sırada Anayasa Mahkemesi’ndeki süreç nasıl ilerler, hızlı hareket edilip Türkiye’nin ayağındaki Brunson düğümü çözülür mü ondan emin değilim.

Trump’ın Türkiye’yi tehdit etmeye devam ettiği; Erdoğan’ın, “Oyunu gördüm, meydan okuyorum.” diye karşılık verdiği bir ortamda İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bir hüküm vermesi ya da Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru kapsamında kapıyı açması İskender’in kılıcı gibi düğümü çözer.