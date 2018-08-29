Brunson davasındaki gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, rahip Brunson davasındaki gizli tanıdığın verdiği dilekçeyi köşesine taşıdı.

Selvi, "Rahip Brunson’la ilgili 51 sayfadan oluşan iddianame büyük ölçüde gizli tanıklar 'Dua' ile 'Göktaşı'nın beyanlarına, Brunson’ın telefon mesajlaşmalarına, maillerinin çözümüne ve HTS kayıtlarına dayanıyor" dedi.

Selvi, "Gizli tanıkta yok yok" derken, yazısında şu ifadeleri kullandı:

Rahip Brunson’la ilgili 51 sayfadan oluşan iddianame büyük ölçüde gizli tanıklar “Dua” ile “Göktaşı”nın beyanlarına, Brunson’ın telefon mesajlaşmalarına, maillerinin çözümüne ve HTS kayıtlarına dayanıyor. İddianamenin içeriğine girecek değilim. Brunson’ın suçlu olup olmadığına yargı karar verecek.

Trump’ın küstahlıkları olmasa bu işin şimdiye kadar çözüm yoluna gireceğinden eminim. Çünkü devlet aklı bu işi çözmeyi gerektiriyor.

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Bu arada Brunson olayında yaşanan yeni gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Yeni gizli tanıklar ortaya çıkmaya başladı. Bu tanıkların iddiaları mahkeme dosyasına giriyor.

09.05.2018 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na gizli tanık olmak için başvuran şahıs, Brunson’ın İngiliz ve Amerikalı arkadaşlarıyla birlikte misyonerlik faaliyeti yaptığını belirterek “Ben de bu kişilere bir zamanlar rehberlik ve tercümanlık hizmeti vermiştim” diyor.

Dilekçesinden bir ceza infaz kurumunda olduğu anlaşılıyor.

“Bunlar İstanbul Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nde bulunan Yiğit İlan Bürosu’ndan çıkan gazetelere Hıristiyanlık ile ilgilenmek isteyen kişiler için ilan vermekte ve ilgilenen kişilerle birebir görüşmeler yapmaktaydılar” diye anlatıyor.

Brunson’ın Kürtleri Hıristiyanlaştırmak için Feriköy’de yaptığı toplantılardan, Ortaköy’de FETÖ’nün İsrail imamı ile yapılan toplantıda masaya serilen Kürdistan haritasından söz ediyor. Burada sözü FETÖ’nün himmet paralarına getiriyor.

“Daha sonra himmet paralarının tekneyle, deniz yoluyla İsrail’e götürülmesine tanık oldum” diye anlatıyor.

Gizli tanıkta yok yok. Bir de İran bağlantısı var ki izlemeye değer.

“Ben aynı zamanda İranlılarla petrol ticareti de yapıyordum. Üzerimde büyük çapta mal varlıkları bulunuyordu. Himmet paralarını da Sirkeci’deki yine onlara ait bir ibadethanede topluyorlar, oradan yine kendilerine ait bir tekneyle deniz yoluyla kaçırıyorlardı. Ben bir keresinde bu para kaçırılmasını telefonuma kaydetmiştim. Ama İsrailliler hem mal varlıklarıma el koymak, hem de delillerimi karartmak ve beni saf dışı etmek amacıyla sahte deliller, e-maillerle kumpas kurarak cezaevine girmemi sağladılar”

Türkiye ile ABD arasında son devrin en büyük krizlerinden birine neden olan Brunson olayında son durum bu...