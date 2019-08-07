Brezilya'dan Türkiye'nin iade talebine ret

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin Cemaat bağlantısı nedeniyle iadesini istediği Ali Sipahi'yi 'Türkiye'de adil şekilde yargılanacağına dair hiçbir garantisi olmadığı' gerekçesiyle iade etmeyeceğini açıkladı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin iade talebine olumsuz yanıt verdi.

Mahkeme, Türkiye'nin Cemaat bağlantısı nedeniyle iadesini istediği Ali Sipahi'ye ilişkin, "Bağımsız bir yargıç tarafından, adil ve tarafsız yargılanma sağlanacağına dair hiçbir güvence yok" değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya Başsavcılığı, Sipahi'nin 12 yıldır Sao Paulo kentinde yaşadığını, restoranlarının bulunduğunu belirterek, bağlı bulunduğu Cemaat'in terör faaliyetleri yürüttüğüne dair hiçbir kanıt bulunmadığını dile getirdi.