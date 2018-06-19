Bozdağ'dan 'Menbiç' açıklaması: Adım adım içeri girilecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Menbiç'e ilişkin, 'Şu anda birlikler bağımsız devriyeye başladılar. Adım adım içeri girilecek' açıklamasında bulundu.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD ile varılan mutabakatın ardından Menbiç'e TSK birliklerinin girmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"Şu anda birlikler bağımsız devriyeye başladılar. Adım adım içeri girilecek. Alanın tamamen temizlenmesinden sona işler mutabakat çerçevesinde devam edecek" diyen Bozdağ, "Münbiç'te diplomatik çabaların netice vermesi Türkiye'nin masada da güçlü olduğunu göstermektedir. Silahlı çözüm arzu ettiğimiz çözüm değil. Ama mecbur kaldığımız bu adımı atmaktan çekinmedik. Şu anda diplomatik bir çözümü adım adım hayata geçiriyoruz. Elimizde bir takvim var ne kadar sürede çıkarılacaklarına dair. 90 günlük bir takvim var. Hem Türk hem ABD askeri birlikleri bağımsız devriye gezmeye başladılar. Bir kademeden sonra birlikte devriye gezmeye dönecek. YPG'li PYD'li teröristlerin ayrılmasını birlikte yapacağız. Münbiç'in yönetimi nasıl olacak bununla ilgili de teknik çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.