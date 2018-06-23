Bozdağ: Umarım ABD Türkiye’nin dostluğunu 'FETÖ’nün dostluğuna tercih eder

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD’nin Türkiye’nin dostluğunu ‘FETÖ’nün dostluğuna tercih etmesini umduğunu söyledi.

Yozgat’ta seçim çalışmaları sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, “ABD’nin Türkiye’nin dostluğunu terör örgütünün dostluğuna tercih etmesini umduğunu” söyledi.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek’in yeni ortaya çıkan telefon görüşme detaylarının kendisine hatırlatılması üzerine Bozdağ, “ABD’den bizim beklediğimiz şey, FETÖ’nün darbe teşebbüsü yaptığı ve yaptırdığı ve bunun bir numaralı faili olduğu gerçeğini artık tüm dosya ve veriler ortaya konuyor” dedi.

“Kemal Batmaz ve diğer darbeci teröristlerin toplantı yaptıkları yerler, ABD’ye gidiş gelişleri, uçak biletleri, tüm bunlar çok net bir şekilde gösteriyor. Bu son delil bu gerçekliği bir kez daha ispat etmektedir” diye konuşan Bozdağ şöyle devam etti:

“ABD de Türkiye’de bu darbeyi FETÖ’nün yaptığını çok çok net bir şekilde biliyor. Elindeki bilgi ve belgeler çok net. ABD maalesef bugüne kadar FETÖ’yü iade etmeme konusunda bir ısrarın içerisinde ve FETÖ’yü himaye eden destekleyen bir tutumun içerisinde. Umarım yeni çıkan bu belge sonrasında ABD tutumunu gözden geçirir. Çünkü ABD’nin kaçacağı yer yok burada. Bu son delilde kaçacağı bir yer bırakmadı. Umarım ABD Türkiye’nin dostluğunu terör örgütünün dostluğuna tercih eder.”

İNCE'YE: 'YSK'NIN BİR ŞEY YAPTIĞI YOK, NİYE ÖNÜNDE OTURACAK'

Bozdağ seçimlerde hile yapılacağı endişeleriyle ilgili olarak da “Seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmek isteyenlerin tamamı yalan söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin YSK’nın önünde oturacağı yönündeki sözlerinin kendisine hatırlatılması üzerine, Bozdağ şöyle konuştu:

“Türkiye'de seçim sonuçlarının üzerine gölge düşürmek isteyenlerin tamamı yalan söylüyorlar. Bilinçli iftira ediyorlar ve Türkiye'de bir provokasyon yapmak istiyorlar. Biz onu görüyoruz. Sayın Muharrem İnce seçim kurulunun önüne gelip niye oturacak? Yüksek Seçim Kurulu ne yapıyor, sandıklar Yüksek Seçim Kurulu'nda değil sandıklar bütün belde, mahalle ve köylerde, birleştirmeler İlçe Seçim Kurulu'nda yapılıyor. Sonuçları sadece Ankara ilan ediyor. Orada YSK'nın bir şey yaptığı yok. Seçim sonucunun arkasında Türkiye'de halkı tahrik ediyor. Kendi aleyhine çıkacak sonuç nedeniyle şimdiden kendisine bir alan açmaya çalışıyor.”