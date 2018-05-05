Bozdağ: Seçimden sonra ya Kılıçdaroğlu gidecek ya İnce gidecek

Hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, "Seçimlerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce siyasete veda etmek zorunda kalacak" dedi.

Hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, CHP'nin dün açıklanan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında konuştu. "Seçimlerden sonra kesinlikle CHP içinde bir değişim yaşanacaktır" diyen Bozdağ'ın açıklamaları şöyle: Kılıçdaroğlu kendi kriterlerini çiğnedi. Kılıçdaroğlu Türk halkından nasıl oy isteyecek merak ediyorum. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın karşınına aday olarak çıkma cesaretini gösteremedi. 7 defa kaybetti, 8'inci yi göze alamadı.

Seçimlerden sonra kesinlikle CHP içinde bir değişim yaşanacaktır. Seçimin şu anda bilinmeyeni CHP'deki değişimin nasıl olacağı yönündedir. Çünkü kesinlikle seçim sonucunda CHP'de bir değişim yaşanacaktır.

Kılıçdaroğlu, 7 seçimde Cumhurbaşkanımızın karşısında kaybetti. Sekizinci defa kaybı göze alamadığı için adaylıktan vazgeçtiğini düşünüyorum. Sonuçta ya Kılıçdaroğlu siyasete veda etmek zorunda kalacak ya da Sayın İnce veda etmek zorunda kalacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz.

Muhalefet yaptığı ittifak ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iddiası olmadığını gösteriyor.