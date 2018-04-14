Bozdağ, saldırıda İncirlik'in kullanılmadığını iddia etti

Hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'nin Suriye'ye yönelik hava saldırısında İncirlik üssünün kullanılmadığını iddia etti.

Hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'ye yönelik hava saldırısında İncirlik üssünün kullanılmadığını iddia etti.

Bozdağ, ABD'nin saldırıdan önce Türkiye'yi bilgilendirdiğini de söyledi.

Bozdağ yaptığı açıklamada, "Saldırıdan önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın talimatlarıyla görüştü. Suriye konusunda Türkiye'nin tutumu nettir. Suriye'de Türkiye, Esed rejimine, kimyasal veya konvansiyonel silah kullanımına, iç çatışmalara, insanların öldürülmesine, insanların yerinden yurdundan edilmesine, DEAŞ, PKK, KCK, PYD/YPG dahil bütün terör örgütlerine karşıdır" ifadelerini kullandı.

Bozdağ, "Çözüm için bilek güreşlerine son vermek ve hesapsız bir siyasi çözüm şarttır, aksi yine kandır" şeklide konuştu.