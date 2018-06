Bozdağ: Kandil'e her an operasyon olabilir

Bekir Bozdağ, Kandil'e yönelik operasyon hakkında "Her an her şey olabilir" dedi.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ toplantı sonrası konuştu. Kuzey Irak'taki duruma değinen Bozdağ "Olumlu bir noktadayız. Tabii Irak'ın kuzeyinde TSK terörle mücadele etmek için bulunmaktadır. Kandil ve Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye geçişi engellemek için oradalar. Zaman zaman saldırılar oluyor. Şehitlerimiz, gazilerimiz oluyor. Şunu bilmeliyiz ki, nerede terörist var ise nerede Türkiye'ye dönük tehdit var ise bu Türkiye için bir hedeftir. Kaynağında imha etme kararlılığındadır. Orada da teröristlerin inine girmeye devam ediyoruz. Kandil'in terör merkezi olduğunu bilmeyen yok. Kandil'e defalarca operasyon Türkiye yaptı. Kandil'e Türkiye bundan sonra da girebilir, her an her şey olabilir" dedi. Bozdağ, bayram ikramiyelerine ilişkin "Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi vatandaşlarımız bayram ikramiyelerini 7 Haziran, SSK emeklisi vatandaşlarımız ise 8 Haziran’da alabileceklerdir. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin emekli maaşları ödemesinin 11, 12, 13 Haziran’da bayram öncesi ödemelerin tamamlanması kararı alınmıştır” ifadelerini kullandı.