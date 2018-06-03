Bozdağ: Bu görev PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından İnce'ye mi verildi?

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdaği CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yönelik olarak 'İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce'ye mi verildi?' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ "İsmail Temel gibi kahraman bir vatan evladının apoletlerini sökme görevi PKK veya FETÖ veya onu destekleyenler tarafından Sayın İnce'ye mi verildi?" diyerek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sözlerine tepki gösterdi.

2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İnce'yi eleştiren sözlerini alkışlamıştı.

İnce ise Nevşehir mitinginde yaptığı konuşmada 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e atfen, "Erdoğan, o generali ihraç edecek misin? 30 Ağustos'ta ilk emekliye ayıracağım general o olacak" dedi ve "81 milyonun huzurunda söylüyorum. Senin apoletlerini sökmezsem ben de Muharrem İnce değilim" ifadelerini kullanmıştı.